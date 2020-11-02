اليوم السابع
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مدير تعليم القاهرة يكلف أميرة نور وكيلًا لإدارة المعادى التعليمية

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 01:40 ص
مدير تعليم القاهرة يكلف أميرة نور وكيلًا لإدارة المعادى التعليمية الدكتورة أميرة نور وكيلا لإدارة المعادى التعليمية
كتب محمود طه حسين

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كلف محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة، الدكتورة أميرة نور وكيلا لإدارة المعادى التعليمية والتى كانت تشغل منصب مراقب جودة بالمديرية، ويأتي تكليف أميرة فى إطار ضخ دماء جديدة، كما شهدت الفترة الماضية تغيير فى مديرى الإدارات التعليمية على مستوى محافظة القاهرة.
 
وفى سياق آخر، قال الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفنى، إن الحالة مطمئنة فى المدارس بشأن فيروس كورونا، لافتا إلى أن نسبة الإصابة الآن 2 فى المليون، مضيفًا أن مصر محظوظة بانخفاض نسبة الإصابة، منوها أن دولا أوروبية تسجل 30 ألف حالة باليوم.
 
وتابع شوقى قائلا: "عملنا جداول تبادلية في المدارس، وفي إجراءات احترازية، وعاملين حساباتنا على بدائل أخرى، وسنقوم بزيادة القنوات التعليمية ومصادر أخرى للتعليم".
 
 

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