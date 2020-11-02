متحدث الوزراء: إغلاق فورى وغرامة عقوبة المطاعم المخالفة لإجراءات مواجهة كورونا

كتب - محمد شرقاوى

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الموجه الثانية لفيروس كورونا فى العالم أكثر شراسة من الموجة الأولى، مطالبا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا، مؤكدا أن الإغلاق الفورى وغرامة 4 آلاف جنيه عقوبة للمطاعم المخالفة للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتى"، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أكدت جاهزية المستشفيات وتوفير الأدوية والإمكانيات البشرية المدربة، وكذلك اتخذنا كل الإجراءات من أجل توفير الأدوية للأزمة لمواجهة فيروس كورونا، ونناشد المواطنين الالتزام بارتداء الكمامة في وسائل النفل العامة وأماكن التجمعات

وأوضح أنه تم التأكد على جميع الجهات المعنية بتطبيق الغرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة، مضيفا أن عدد من الدول لجأت إلى تطبيق الإغلاق التام مؤخرا وهو ما يدعونا إلى الالتزام حتى لا نصل إلى مرحلة صعبة، وتم تطبيق غرامة 4 آلاف جنيه لمن لا يرتدى الكمامة في الأماكن العامة ووسائل النقل العامة والمصالح الحكومية.

وتابع أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حذر من أنه في حال عدم الالتزام سنضطر لاتخاذ بعض القرارات الصعبة السابقة، مضيفا أن الغرامة تطبق على من يرتاد الأماكن المغلقة بدون كمامة، ومن غدا هناك حملات تفتيشية للمطاعم التي لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية والسعة القصوى، ويجب على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لأن القرارات الصعبة ستضر اقتصاديا ببعض الفئات.

وأشار إلى أنه الأربعاء المقبل، سيتم بشكل نهائي إقرار خطة المواعيد الجديدة والدائمة لغلق المحال والمقاهى، والورش التجارية، محالات المواد الغذائية والصيدليات معفاة من القرار، وتوقع تطبيق القرار خلال هذا الشهر الحالي، وهناك غرامة تصل لمخالف القرار 4 آلاف جنيه في كل مرة، والهدف من القرار تحقيق الهدوء وزيادة عجلة الإنتاج، وهناك تعامل خاص في الأماكن السياحية في القرار.

وأوضح أن يتم تطبيق لإجراءات الاحترازية في جميع المدارس والجامعات، وإغلاق فصول أو مدارس كاملة في حالة تزايد أعداد الإصابات بكورونا.