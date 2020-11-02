متحدث الحكومة يكشف معايير ومواعيد إغلاق المحال: تفاصيل الخطة الأربعاء المقبل

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم مناقشة وإقرار خطة وزارة التنمية المحلية التى أعدتها مسبقاً مع الجهات المعنية لضبط مواعيد إغلاق المنشآت التجارية، بما تتضمنه من مقاهى ومطاعم ومحال تجارية فى مواعيد محددة، وذلك فى اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف فى مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON"، أن هذه المواعيد ستكون مختلفة على ثلاث مستويات، الأول مستوى الفصول بين الصيف والشتاء بفارق ساعة فى فصل الصيف مقارنة بالشتاء، وعلى صعيد المستوى الجغرافى بين محافظات الوادى والدلتا مقارنة بالمحافظات السياحية، حيث سيكون هناك مرونة أكبر وتسامح في مواعيد الإغلاق فى المحافظات السياحية لطبيعتها، والمستوى الثالث هو طبيعة النشاط فالمنشآت الحرفية ستختلف عن التجارية بمواعيد الغلق.

ورجح سعد أن تتراوح توقيتات الغلق بين الساعة 10 و11 و12 صيفاً وشتاءً بحيث يكون أقصى مواعيد للغلق فى منتصف الليل في المطاعم والمقاهى، قائلاً " المطاعم ستغلق أبوابها فى الثانية عشرة ليلاً في الشتاء، وقد يسمح لها حتى الواحدة في الصيف، وهذه ليست مواعيد نهائية والمقاهى سيسرى عليها نفس مواعيد غلق المطاعم".

وشدد سعد أن إغلاق المقاهى بات مطلباً شعبيا، لاسيما تلك المتواجدة في أماكن سكنية، حيث إن السماح لها بالعمل حتى الصباح الباكر يسبب إزعاجاً للمناطق السكنية، وبالتالى سيكون هناك تشديد على المقاهى فى توقيتات الإغلاق.

وحول مواعيد غلق المحال التجارية قال سعد: "ستتراوح مواعيد غلقها في العاشرة مساء فى الشتاء والحادية عشرة صيفاً والورش ستكون فى مواعيد أسبق من المحال التجارية وفقاً لمعايير الإزعاج للمناطق السكنية لكن الورش الواقعة فى أماكن بعيدة عن العمران لن تخضع لمواعيد الغلق، ولن تشهد أية قيود".

وكشف أن البقالات التجارية والصيدليات لن تخضع لمعايير الإغلاق وستكون مستثناه، مشدداً أن مواعيد الغلق الهدف منها هو إبعاد الإزعاج عن المناطق السكنية وإعادة الهدوء والسكينة لها.