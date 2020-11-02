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فيديو.. أخر ما جرى تنفيذه بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو فى القاهرة

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 02:00 ص
فيديو.. أخر ما جرى تنفيذه بمشروع تطوير مثلث ماسبيرو فى القاهرة مشروع تطوير مثلث ماسبيرو
كتب سيد الخلفاوى

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رصد "اليوم السابع" أخر الأعمال التي جرى تنفيذها بمشروع السكن البديل بمثلث ماسبيرو، حيث يتم إنشاء 4 أبراج تطل على شارع 26 يوليو بارتفاعات 18 لـ26 طابقا، بينها برج إدارى وسكنى مميز وبرجين للسكان الراغبين في العودة، ويتم تنفيذ الأبراج لتكون متصلة من الأسفل على كامل المسطح، وسيتم تخصيص الوحدات بالجزء المتصل لتكون أنشطة تجارية وإدارية وخدمات.

ومن المقرر إنشاء مناطق تجارية وترفيهية للتخديم على الأبراج السكنية ويتضمن مخطط إنشاء مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، فندقى وسكنى وتجارى وإدارى وترفيهى وسياحى، أطوال الأبراج يصل لـ30 دورا، كما سيتم إنشاء أبراج سياحية وفندقية فى المنطقة التى تقع على النيل وخلف مبنى ماسبيرو، أما الناحية الغربية من المشروع تم تخصيصها للإدارية والتجارية، ووسط المشروع سيكون عبارة عن منطقة ترفيهية، وذلك بتكلفة استثمارية تصل لـ10 مليارات جنيه.
 
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة ماسبيرو تقع فى نطاق حى غرب بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالى 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، مبنى دار المعارف، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء فى أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.
 

مثلث ماسبيرو

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تطوير العشوائيات

القاهرة

تطوير مثلث ماسبيرو

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