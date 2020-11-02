اليوم السابع
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رئيس الوزراء عن الموجة الثانية لكورونا: سنلجأ للقرارات الصعبة.. إنفوجراف

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 05:07 م
رئيس الوزراء عن الموجة الثانية لكورونا: سنلجأ للقرارات الصعبة.. إنفوجراف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، فى ظل تزايد أعداد الإصابة بالوباء الخبيث حول العالم، وحضر الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفراس الوزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالى والبحث العلمى، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدنى، والتضامن الاجتماعى، كما شارك مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

 

وفى هذا التقرير، نتعرف معا على أبرز ما جاء من تصريحات وإجراءات خلال اجتماع مجلس رئيس الوزراء.

 

 
مصطفى مدبولى

رئيس الوزراء عن فيروس كورونا سنلجأ للقرارات الصعبة
 
برغم التحذيرات بعد المواطنين لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية
 
جميع الجهات ستقوم بتطبيق غرامات عدم ارتداء الكمامة
 
ندرس تحديد مواعيد غلق المحال والمنشآت السياحية
 
تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع المدارس والجامعات
 
تطبيق القرارات الصعبة يضر بعض الفئات اقتصاديا 
 
توفير أدوية بروتوكولات العلاج للحصول عليها بسهولة
 
 

رئيس الوزراء

فيروس كورونا

مصطفى مدبولى

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