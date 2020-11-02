رئيس الوزراء عن الموجة الثانية لكورونا: سنلجأ للقرارات الصعبة.. إنفوجراف

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، فى ظل تزايد أعداد الإصابة بالوباء الخبيث حول العالم، وحضر الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفراس الوزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالى والبحث العلمى، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدنى، والتضامن الاجتماعى، كما شارك مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

وفى هذا التقرير، نتعرف معا على أبرز ما جاء من تصريحات وإجراءات خلال اجتماع مجلس رئيس الوزراء.