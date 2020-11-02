حدائق الحيوان تلتزم بإجراءات الوقاية ضد كورونا.. والكمامة بالمقدمة

كتب عز النوبى

قال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن جميع حدائق الحيوان تلزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مضيفا أن حديقة حيوان الجيزة التى تعد أكبر الحدائق سواء من حيث المساحة أو عدد الحيوانات، وضعت عدة ضوابط منها إلزام الزائرين بها وذلك للمحافظة على صحة الجميع، وتحديد الكثافات لا تزيد عن 3 آلاف من خلال تذاكر الدخول، وتوزيع أماكن الزوار ولجان مروية تنفيذا للتباعد الاجتماعى.

وأضاف "رجائى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الالتزام بالكمامات، تطهير ورش الحديقة نهاية اليوم، عدم السماح بالتكدس أمام بيوت الحيوانات ومنع التلامس، عدم التكدس أمام الكافتيريا مع إلزام الكافتيريا داخل الحديقة، عمل اللوحات الإرشادية اللازمة، وتوفير أدوات التطهير من رشاشات ومطهرات للأيدى على منافذ أبواب الدخول، وتجهيز أماكن الانتظار للحفاظ على التباعد الاجتماعي، الالتزام بعدد محدد للزوار بما لا يتجاوز الـ3 آلاف زائر والتشديد على ارتداء الكمامات عند الدخول وأثناء التجول داخل الحديقة وإبعاد غير الملتزمين بها، وتحديد أماكن الانتظار للحفاظ على التباعد الاجتماعى.

وتابع "رجائى"، أنه يتم عدم السماح بالتكدس أمام بيوت الحيوانات، ونشر أجهزة كشف درجات الحرارة عن بعد على كل الابواب لقياس درجات الحرارة للزائرين واستبعاد من يثبت ارتفاع درجة حرارتهم، والتنبيه على الزائرين بعدم المصافحة بالأيدى، وتوفير المطهرات لكل العاملين فى الحديقة وكذلك أقنعة الوجه، مؤكدا أن جميع الحيوانات بحالة صحية جيدة ولا يوجد تسجيل لحالات مرضية أو نفوق خاصة مع التقلبات الجوية، ويتم تكليف الأطباء البيطريين بالمرور اليومى لمتابعة الحالة الصحية للحيوانات.

وذكر تقرير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن سعر تذكرة دخول حديقة حيوان الجيزة أمام الجمهور بالأسعار العادية وهى 5 جنيهات فقط، واستمرار اتخاذ جميع الإجراءات التى تتوافق مع شروط وزارة الصحة وحدائق الحيوان بأفريقيا التى تعد مرجعية أولى لتنظيم اشتراطات التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل الدخول بالكمامات مع الالتزام بارتدائها خلال فترة الزيارة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة للتأكد من زوار الحديقة بعدم وجود أى ارتفاع فى درجات الحرارة لأى زائر.