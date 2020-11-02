اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 نوفمبر 2020 09:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حدائق الحيوان تلتزم بإجراءات الوقاية ضد كورونا.. والكمامة بالمقدمة

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 06:00 ص
حدائق الحيوان تلتزم بإجراءات الوقاية ضد كورونا.. والكمامة بالمقدمة دخول زوار حديقة حيوان الجيزة بالكمامة
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن جميع حدائق الحيوان تلزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مضيفا أن حديقة حيوان الجيزة التى تعد أكبر الحدائق سواء من حيث المساحة أو عدد الحيوانات، وضعت عدة ضوابط منها إلزام الزائرين بها وذلك للمحافظة على صحة الجميع، وتحديد الكثافات لا تزيد عن 3 آلاف من خلال تذاكر الدخول، وتوزيع أماكن الزوار ولجان مروية تنفيذا للتباعد الاجتماعى.

 وأضاف "رجائى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الالتزام بالكمامات، تطهير ورش الحديقة نهاية اليوم، عدم السماح بالتكدس أمام بيوت الحيوانات ومنع التلامس، عدم التكدس أمام الكافتيريا مع إلزام الكافتيريا داخل الحديقة، عمل اللوحات الإرشادية اللازمة، وتوفير أدوات التطهير من رشاشات ومطهرات للأيدى على منافذ أبواب الدخول، وتجهيز أماكن الانتظار للحفاظ على التباعد الاجتماعي، الالتزام بعدد محدد للزوار بما لا يتجاوز الـ3 آلاف زائر والتشديد على ارتداء الكمامات عند الدخول وأثناء التجول داخل الحديقة وإبعاد غير الملتزمين بها، وتحديد أماكن الانتظار للحفاظ على التباعد الاجتماعى.

وتابع "رجائى"، أنه يتم عدم السماح بالتكدس أمام بيوت الحيوانات، ونشر أجهزة كشف درجات الحرارة عن بعد على كل الابواب لقياس درجات الحرارة للزائرين واستبعاد من يثبت ارتفاع درجة حرارتهم، والتنبيه على الزائرين بعدم المصافحة بالأيدى، وتوفير المطهرات لكل العاملين فى الحديقة وكذلك أقنعة الوجه، مؤكدا أن جميع الحيوانات بحالة صحية جيدة ولا يوجد تسجيل لحالات مرضية أو نفوق خاصة مع التقلبات الجوية، ويتم تكليف الأطباء البيطريين بالمرور اليومى لمتابعة الحالة الصحية للحيوانات.

وذكر تقرير الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن سعر تذكرة دخول حديقة حيوان الجيزة أمام الجمهور بالأسعار العادية وهى 5 جنيهات فقط، واستمرار اتخاذ جميع الإجراءات التى تتوافق مع شروط وزارة الصحة وحدائق الحيوان بأفريقيا التى تعد مرجعية أولى لتنظيم اشتراطات التعامل مع فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل الدخول بالكمامات مع الالتزام بارتدائها خلال فترة الزيارة، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة للتأكد من زوار الحديقة بعدم وجود أى ارتفاع فى درجات الحرارة لأى زائر.


حدائق الحيوان

حيوان الجيزة

اخبار اليوم

فيروس كورونا

الدخول بالكمامات

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مركز معلومات "الزراعة" ينشر إنفوجراف بأبرز أنشطة الوزارة فى أسبوع

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 10:29 ص

كيف تعمل على زيادة إنتاج محصول الذهب الأخضر.. الزراعة تجيب

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 03:00 ص

الزراعة تعلن تخطى صادرات المانجو والجوافة والعنب 165 ألف طن وجارى الشحن

الجمعة، 02 أكتوبر 2020 01:30 ص

دب يسرق "آيس بوكس" من أسرة تتنزه فى حديقة أمريكية .. صور

السبت، 31 أكتوبر 2020 02:31 م

ولادة 4 توائم من نمر ذهبى نادر فى حديقة حيوانات صينية.. صور

السبت، 31 أكتوبر 2020 01:30 م

الجميع يلهو باليقطين..الأفيال والقرود يحتفلون بالهالوين فى حديقة سيدنى..صور

السبت، 31 أكتوبر 2020 11:00 ص

أنثى الزراف "سونسن" فى انتظار عريسها الأفريقي.. الزراعة: وصول 3 زرافات من جنوب إفريقيا لحديقة الحيوان 15 نوفمبر.. طائرة خاصة وعربيات مجهزة لنقلهم للحديقة.. وتؤكد: تجهيز مسكن بأحدث تصميم على مساحة فدانين

السبت، 31 أكتوبر 2020 08:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة