اليوم السابع
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الإثنين، 02 نوفمبر 2020 10:00 م
خالد صلاح
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جولدمان ساكس: بيع ديون الأسواق الناشئة السيادية سيبلغ 140 مليار دولار فى 2021

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 03:45 م
جولدمان ساكس: بيع ديون الأسواق الناشئة السيادية سيبلغ 140 مليار دولار فى 2021 جولدمان ساكس
رويترز

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خلصت تقديرات لجولدمان ساكس إلى أن إصدار الديون السيادية في الأسواق الناشئة في عام 2021 قد يصل إلى نحو 140 مليار دولار، أي نفس المستوى في العام الجاري تقريبا، مع تعويض فورة من مبيعات السندات ذات العائد المرتفع أثر تباطؤ في إصدارات الفئة الجديرة بالاستثمار.

وقال البنك إنه في ظل تزايد الحاجة إلى التمويل نتيجة لجائحة كوفيد-19، سارعت الدول التي تحظى بتصنيف في الفئة الجديرة بالاستثمار لإصدار سندات، مما رفع مبيعات الديون السيادية في الأسواق الناشئة منذ بداية العام إلى 145 مليار دولار، عند أعلى مستوى من النطاق التاريخي.

ووجدت الدول التي تواجه خطر التخلف عن سداد ديونها صعوبة أكبر في دخول السوق، وهو ما تبين من تأجيل صندوق الاستثمار السيادي التركي ونافتوجاز الأوكرانية الشهر الماضي بيع سندات بسبب تقلب السوق قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وقال جولدمان ساكس إن توقعاته لزيادة إصدار السندات ذات العائد المرتفع العام المقبل تعكس جزئيا توقعه لآفاق أفضل مع تحسن في الإقبال على المخاطرة يساعد الدول المصنفة ديونها عالية المخاطر.

وقالت المحللتان تيريسا ألفيس وسارة جرات في تقرير إن الإصدارات السيادية عالية العائد في الأسواق الناشئة سترتفع إلى حوالي 60 مليار دولار من 45 مليار دولار في 2020، في مقابل تباطؤ في الإصدارات الجديرة بالاستثمار إلى نحو 80 مليار دولار من 100 مليار دولار.

وأضافت المحللتان أن منطقة الخليج وأمريكا اللاتينية ستظلان على الأرجح أكبر الأسواق الناشئة الإقليمية طرحا للسندات العام المقبل بمبيعات تبلغ نحو 37 مليار دولار و32 مليار دولار على الترتيب، تتبعهما آسيا.

وقال البنك إن ارتفاع استحقاقات الديون في 2021 يشير إلى صافي إصدار لا يزال معتدلا نسبيا.

 


جولدمان ساكس

الأسواق الناشئة

سندات

كورونا

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