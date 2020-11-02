اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 نوفمبر 2020 09:43 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على الـ6 طرق المغلقة بسبب سقوط الأمطار فى المحافظات حتى الآن

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 07:40 م
تعرف على الـ6 طرق المغلقة بسبب سقوط الأمطار فى المحافظات حتى الآن أمطار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير للمرور، 6 طرق صحراوية حتى الآن، بسبب سقوط أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة وانعدام الرؤية بها منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ومن تلك الطرق:
 
-طريق فيران اتجاه سانت كاترين
 
-طريق الكريمات الصحراوى حتى بنى سويف
 
-طريق قنا اتجاه سفاجا
 
-طريق سوهاج اتجاه سفاجا 
 
-طريق المنيا اتجاه راس غارب 
 
-طريق الشيخ فضل اتجاه راس غارب
 
 
وتوقعت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم الاثنين، والتى بدأت أول أمس بأمطار على بعض المناطق بسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، منوهة باستمرار فرص سقوط الأمطار، لكن أقل حدة وغزارة عن أمس.
 
وقالت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" مع أسماء مصطفى على شاشة "اكسترا نيوز" اليوم الاثنين، إنه من المتوقع عدم سقوط أمطار على القاهرة اليوم، لكن من المتوقع سقوطها على السواحل الشمالية، محذرة من انخفاض درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من المساء والساعات الأولى من الصباح الباكر.
 
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقسا معتدلا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا معتدلا على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقسا مائلا للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
 
كما تتعرض البلاد لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة ومحافظات الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم - مطروح - الإسكندرية)، وأمطار خفيفة لمتوسطة إلى رعدية أحيانا على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جمال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال ووسط الصعيد (الفيوم - أسيوط - المنيا).
 

الطرق المغلقة

اغلاق طرق

سقوط امطار

اخبار عاجلة

سيول بالمحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أوتوبيسات نقل الطلاب فى خطر.. خبراء المرور يطالبون بعقوبات مغلظة وإجراء تحاليل المخدرات.. التضامن تجرى حملات على سائقى رحلات المدراس بالتنسيق مع المرور.. والقانون يعاقب السائقين المتعاطين بالحبس والغرامة

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 12:47 م

المرور يواجه الطقس السيئ.. غلق 8 طرق سريعة وصحراوية بسبب السيول.. إجراء أعمال إصلاحات للمحاور المتضررة من هطول الأمطار.. التنسيق مع الأرصاد الجوية لمتابعة الطقس.. وخط ساخن للإبلاغ عن تعطل السيارات

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 12:00 م

إغلاق طريقى الطور - أبو رديس وفيران - سانت كاترين بسبب الأمطار الغزيرة

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 11:43 ص

تعرف على الـ 8 طرق المغلقة بسبب موجة الأمطار بالمحافظات حتى الآن

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 10:54 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة