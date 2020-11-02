ترامب من كارولينا الشمالية: أترشح كأمريكى فخور وسنقضى على فيروس كورونا

كتبت رباب فتحى

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب أنه يترشح كأمريكى فخور متعهدا بالعمل من أجل الأمريكيين فقط ولمصلحتهم ولجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.

وأضاف خلال فعالية انتخابية من كارولينا الشمالية، هى التجمع الانتخابى الثالث من خمسة تجمعات اليوم، أنه سيحافظ على الولايات المتحدة كأكبر منتج للبترول وسيحافظ على اكتفائها الذاتى من الطاقة وسيجعل الاقتصاد الأمريكى الأفضل على الإطلاق العام المقبل.

وقال إن المرشح الديمقراطى، جو بايدن، لا يستحق الفوز ولا يمكنه إدارة الولايات المتحدة معتبرا أن الرئيس الصينى والروسى يتسمان بالذكاء الحاد، على عكسه، وهاجم ابنه هانتر بايدن الذى وصفه بأنه أشبه بالمكنسة التى تسحب الأموال بشكل به شبهة فساد، متهما إياه بالحصول على الأموال من روسيا وأوكرانيا والصين.

وكرر ترامب مقولته إنه كان يحظى بحياة رائعة قبل الدخول إلى عالم السياسة، لكنه يفعل ذلك من أجل الأمريكيين.

وكشف أن الولايات المتحدة ستقضى على الفيروس، متهما بايدن بأنه سيسعى لغلق البلاد حتى وإن لم يكن هناك داعى لذلك. وقلل الرئيس من خطورة الفيروس قائلا إنه وزوجته السيدة الأولى أصيبا به وكذلك ابنه بارون، الذى لم يعانى من أعراض وتعافى منه سريعا. ودعا الأمريكيين لإعادة الطلاب إلى المدارس قائلا إن مناعتهم قوية وسيكونون بخير سريعا حتى وإن أصيبوا به. كما دعا الولايات لفتح الأعمال مرة أخرى.

وتابع إن الديمقراطيين يؤيدون المسيرات والمظاهرات حتى العنيفة منها لكنهم يرفضون فتح الكنائس والمدارس والأعمال. وقال إن إدارته أنقذت 2 مليون أمريكى من الموت بالفيروس لأنها تصرفت بشكل سريع.

وتعهد بتوفير لقاح كورونا لكل الأمريكيين بمجرد إعطاء السلطات الضوء الأخضر لذلك.

وعرض الرئيس فيديو لبايدن وهو يقول إنه يدعم اتفاقيات مثل "نافتا"، التى ألغاها ترامب لصالح الأمريكيين. كما عرض لقطات له وهو يقول إنه سيلغى العمل بمادة الفراكين التى تستخدمها كبرى الولايات الصناعية، ولقطات وهو يقول إن "الصين ليست عدوتنا"، كما أشاد بها.

وعرض لقطات وهو يقول إنه يترشح لمجلس الشيوخ وليس الرئاسة، وأخطأ وهو يقول "غدا الخميس الكبير"، ولكن التعبير هو "الثلاثاء الكبير".