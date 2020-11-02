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تجهيز غرف عمليات لمواجهة الأمطار المحتملة على الطرق السريعة

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 01:30 ص
تجهيز غرف عمليات لمواجهة الأمطار المحتملة على الطرق السريعة أمطار - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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جهزت الإدارة العامة للمرور، غرف الطوارئ والإغاثة تحسبًا لسقوط أمطار مرة أخرى أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما تجرى مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية جرى توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وكانت أمطار هطلت بعدد من الطرق السريعة بمحافظتى البحر الأحمر وقنا وسوهاج، وتم غلق تلك الطرق تحسبا لوقوع أى حوداث مرورية، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

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