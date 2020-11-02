بروتوكول تعاون بين "مستثمرى العاشر" وسفارة الأرجنتين لزيادة الاستثمار المتبادل

كتب: مدحت عادل

استقبل مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بقيادة الدكتور سمير عارف ظهر اليوم الإثنين سفير دولة الأرجنتين، إدواردو فاريلا وسانتياغو مونس رويز رئيس الشئون الاقتصادية والتجارية بالأرجنتين، وذلك لبحث أوجه التعاون الاقتصادى المتبادل بين كلا البلدين.

حضر اللقاء كلا من الدكتور محى حافظ عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وأيمن رضا الأمين العام للجمعية.

وشدد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية على أهمية هذا اللقاء فى إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خاصة فى المجالات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات المتبادلة والمشروعات المشتركة، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركوسور فى زيادة التبادل التجارى والإستثمارى.

واتفق الجانبين على توقيع بروتوكول بين سفارة الأرجنتين وجمعية مستثمرى العاشر من رمضان لتبادل المعلومات وتعزيز التعاون الاستثمارى والتبادل التجارى بين البلدين، بالإضافة إلى النص على بعض البنود التى تتضمن المهام التجارية بين المستثمرين المصريين ونظرائهم من الأرجنتين.

وأبدى سفير دولة الأرجنتين السيد إدواردو فاريلا رغبته الشديد لمزيد من التعاون مع مصر، حيث استعرض بعض الإمكانيات الإقتصادية فى بعض المجالات التى تتمع بها الأرجنتين وعلى رأسها التكنولوجيا النووية السلمية، والإمكانيات الزراعية الكبيرة فى بعض الزراعات مثل الفول الصويا والذرة الصفرة والقمح، بالإضافة إلى مجال الأدورية والأدوية البيلوجية والقطاع الصناعى.

كما أكد الدكتور محى حافظ عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية على أهمية زيارة سفير الأرجنتين والوفد المرافق له فى تعزيز التعاون الإقتصادى المتبادل فى إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن مصر موقعة بالفعل اتفاقية للتجارة الحرة مع الأرجنتين تجعل المنتجات المتبادلة بين البلدين معفاة من الجمارك، بما يعزز فرص التعاون المشتركة.

على صعيد متصل، اصطحب مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان سفير الأرجنتين ووفده فى جولة تفقديه لبعض مصانع المدينة، وعلى رأسها مجمع مصانع النساجون الشرقيون، ومصانع شركة الأهرام لنظم الأمان، حيث أشاد السفير الأرجنتينى بعظمة القلاع الصناعية المصرية ورغبة بلاده فى فتح أفاق واسعة مع مصر خلال الفترة المقبلة.