اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 نوفمبر 2020 09:59 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية.. وبرنت يسجل 36.60 دولار

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 03:43 م
انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية.. وبرنت يسجل 36.60 دولار نفط
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت أسعار النفط اليوم، 36.60 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس تسليم شهر يناير منخفضة بمقدار 1.34 دولار أو مايوازي 3.5 ٪ وسجلت  عقود خام غرب تكساس الوسيط  الأمريكي 34.38 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 1.41 دولار أو 3.9 ٪، حيث شهدت أسعار برنت انخفاضا بما يصل إلى 5.8 ٪ وغرب تكساس بما يصل إلى6 ٪ في المعاملات المبكرة، إلى أدنى مستوياتهما منذ مايو.
 
وشهدت أسعار النفط اليوم تراجعا  بأكثر من 3% بفعل المخاوف من أن اتساع نطاق إغلاقات مكافحة فيروس كورونا في أوروبا قد يُضعف الطلب على الوقود، بينما يتبأهب المتعاملون لاضطرابات بالتزامن مع انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا الأسبوع وفقا لرويترز. 
 
وكشف استطلاع للرأى أجرته رويترز، أن أسعار النفط ستحوم فى نطاق بين 40 و45 دولارا للبرميل لبقية العام، فيما يتوقع المحللون طريقا وعرا للتعافى فى 2021 مع تسبب تسارع تفشى فيروس كورونا فى تأجيج المخاوف بشأن الطلب من جديد.
 
وتوقع مسح شمل 41 خبيرا اقتصاديا ومحللا، أن تبلغ أسعار خام برنت القياسى العالمى 42.32 دولار فى المتوسط بـ2020، بانخفاض طفيف من توقع عند 42.48 دولار فى الاستطلاع السابق و42.45 دولار فى المتوسط منذ بداية العام الجارى.
 

النفط

أسعار النفط

النفط اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة