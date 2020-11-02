اليوم السابع
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الصحة البريطانية تراجع بيانات لقاح استرازينيكا لفيروس كورونا لتسريع الموافقة

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 04:00 م
الصحة البريطانية تراجع بيانات لقاح استرازينيكا لفيروس كورونا لتسريع الموافقة لقاح استرازينيكا
كتبت أمل علام

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قالت شركة استرازينيكا AstraZeneca ، البريطانية إن الجهة المنظمة للصحة في بريطانيا بدأت مراجعة سريعة للقاح المحتمل لفيروس كورونا، وذلك وفقا لما ذكره موقع استرازينيكا.

وقال متحدث باسم استرازينيكا  AstraZeneca ""، نحن نؤكد المراجعة الدورية لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية  (MHRA) ، للقاح فيروس كورونا COVID-19 المحتمل الخاص بنا".

في المراجعات الدورية، يمكن للمنظمين رؤية البيانات السريرية في الوقت الفعلي وإجراء حوار مع صانعي الأدوية حول عمليات التصنيع والتجارب لتسريع عملية الموافقة، تم تصميم هذا النهج لتسريع عمليات تقييم الأدوية أو اللقاحات الواعدة أثناء حالة طوارئ الصحة العامة، حيث يتم تطوير لقاح  فيروس كورونا COVID-19  من AstraZeneca جنبًا إلى جنب مع جامعة أكسفورد.

 وأضاف الموقع أن وكالة الأدوية البريطانية  MHRAبدأت أيضًا في مراجعة سريعة لمرشح لقاح فيروس كورونا COVID-19 من شركة فايزر Pfizer.

وقال الموقع، إن كلا من لقاح استرازنيكيا وفايزر AstraZeneca و Pfizer من بين المرشحين الأوائل في السباق لتطوير لقاح لفيروس كورونا، مع دخول جونسون آند جونسون ومودرنا في السباق.

قالت شركة الأدوية البريطانية استرازينيكا، إن لقاحها التجريبى لفيروس كورونا COVID-19 ينتج استجابة مناعية لدى كبار السن والشباب، مضيفة، أن اللقاح يتسبب أيضا في ردود فعل سلبية أقل بين كبار السن.

تسبب فيروس كورونا الجديد في وفاة أكثر من 1.19 مليون شخص على مستوى العالم، وألحق أضرارًا بالاقتصاد العالمي وقلب الحياة الطبيعية رأساً على عقب لمليارات الأشخاص.

بدأ العمل على لقاح أكسفورد في يناير، لقاح ناقل الفيروس المسمى AZD1222 أو ChAdOx1 nCoV-19 ، مصنوع من نسخة ضعيفة من فيروس البرد الشائع الذي يسبب العدوى في الشمبانزي.


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بريطانيا

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