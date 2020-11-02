الشرطة النمساوية تعتقل مشتبه به في إطلاق نار وسط فيينا

رويترز

أعلنت وزارة الداخلية النسماوية، اعتقال مشتبه به بشأن إطلاق النار في فيينا، كاشفة عن عن وقوع قتيل وإصابات عديدة، فى هجوم مسلح نفذه أكثر من شخص، مؤكدة نشر كل القوات المتاحة بعد إصابة ضابط بجروح خطيرة.

وقال متحدث باسم الشرطة في النمسا مساء اليوم الاثنين إن الشرطة تنتشر بكثافة حاليا في وسط فيينا، بينما ذكرت صحيفة كرونين تسايتونج أن هجوما وقع على معبد وحدث إطلاق نار.

وقالت الصحيفة إن الهجوم وقع في شارع يضم المعبد الرئيسي في المدينة. كما ذكرت الصحيفة ووسائل إعلام أخرى أن إطلاق نار وقع في ساحة قريبة.