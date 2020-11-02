اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 نوفمبر 2020 07:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الشرطة النمساوية تعتقل مشتبه به في إطلاق نار وسط فيينا

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 10:25 م
الشرطة النمساوية تعتقل مشتبه به في إطلاق نار وسط فيينا الشرطه النمساويه
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الداخلية النسماوية، اعتقال مشتبه به بشأن إطلاق النار في فيينا، كاشفة عن عن وقوع قتيل وإصابات عديدة، فى هجوم مسلح نفذه أكثر من شخص، مؤكدة نشر كل القوات المتاحة بعد إصابة ضابط بجروح خطيرة.

وقال متحدث باسم الشرطة في النمسا مساء اليوم الاثنين إن الشرطة تنتشر بكثافة حاليا في وسط فيينا، بينما ذكرت صحيفة كرونين تسايتونج أن هجوما وقع على معبد وحدث إطلاق نار.
 
وقالت الصحيفة إن الهجوم وقع في شارع يضم المعبد الرئيسي في المدينة. كما ذكرت الصحيفة ووسائل إعلام أخرى أن إطلاق نار وقع في ساحة قريبة.

الشرطة النسماوية

النمسا

فيينا

اطلاق نار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة