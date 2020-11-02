السيسي يبحث مع أنجيلا ميركل عبر الفيديو كونفرانس سبل مواجهة الفكر المتطرف

كتب محمد الجالى

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وكذلك التباحث حول سُبل مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب، وذلك فى ظل أحداث التوتر الأخيرة التي شهدتها عدد من الدول الأوروبية.

وأعربت المستشارة الألمانية عن اهتمام الجانب الأوروبى بالتعاون مع مصر فى هذا الصدد بمؤسساتها الدينية العريقة كمنارة للإسلام الوسطي فى العالم، مشيدةً في هذا الإطار بجهود الرئيس الفعالة والموضوعية والحكيمة على صعيد حماية الحريات الدينية، وتعزيز التعايش السلمى بين الأديان والحضارات.