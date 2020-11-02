الديهى لـ"طفل المرور": تعلمت الاستعلاء من أسرتك ونثق فى تطبيق القانون عليك

كتب عامر مصطفى

جدد الإعلامى نشأت الديهى، حديثه عن واقعة طفل المرور، قائد السيارة المرسيدس قائلا: "هذا الوالد مش متربى.. وبالتأكيد تعلم الاستعلاء من أسرته".

وأضاف الديهى خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذى يعرض عبر فضائية TEN"" اليوم الإثنين: " نحن نعيش أزمة فى المجتمع ولابد من تداركها، فهناك أزمة اجتماعية تضرب الإيمان بالقانون "، لافتا إلى أنه يثق فى المؤسسة القضائية لتطبيق القانون.

وتابع الديهى:" نثق فى مؤسسات الدولة جميعا لتطبيق القانون، فجميع مؤسسات الدولة يتحاكى بها العالم، وعلى الجميع الثقة فى مؤسستنا.. والرئيس السيسى يدعوا لتطبيق القانون على الجميع".

وعلق الإعلامى نشأت الديهى، على بيان نادى القضاء علة واقعة "طفل المرور" قائلا: "فكرة تربية الأبناء ليست سهلة".

وأضاف الديهى:" نحن نثق فى مؤسستنا القضائية، وفى تطبيقها للقانون، ولكن تحول الأب إلى ماكينة فلوس أكبر خطأ فى تربية الأطفال.. هذا مش دور الأب دوره التوعية.. وعلينا زراعة الخير فى أولدنا".

وتابع الديهى: " لاتربى ابنك على الكراهية.. و لا يعيب المجتمع أن يكون هناك أحد فاسد فلدينا مؤسسات دولة عريقة العالم كله يتحاكى بها".