اليوم السابع
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التنمية المحلية: 2 مليون و200 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى الآن

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 07:18 م
التنمية المحلية: 2 مليون و200 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء حتى الآن خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية
كتب - محمد شرقاوى

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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن إجمالى طلبات التصالح في مخالفات البناء وصل حتى الآن إلى 2 مليون و200 ألف طلب تصالح على مستوى الجمهورية، وهذا إنجاز كبير، مضيفا أن طلبات التصالح في مخالفات البناء تسير بطريقة جيدة حتى الآن، مشيرا إلى أن طلبات التصالح التى تمت من أصل 3 ملايين و160 ألف مخالفة فى البناء.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن المحافظات المصرية في تسابق كبير جدا لإنجاز طلبات التصالح في مخالفات البناء، مضيفا أن المتبقى من المخالفين في تقديم التصالح في مخالفات البناء هم 900 ألف مخالف فقط، وهذا عدد ليس بكبير وما زال أمامهم فرصة لتقديم طلب التصالح في مخالفة البناء حتى الآن.

وأوضح أن مؤسسة حياة كريمة وصناع الخير قاموا بجمع 150 مليون جنيه من أصحاب الشركات ورجال الأعمال لدفع قيمة المصالحة فى مخالفات البناء لغير القادرين فى المحافظات النائية.


خالد قاسم

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طلبات التصالح

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