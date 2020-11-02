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البابا تواضروس يلتقى عددا من كهنة المهجر للاطلاع على خدمة أفريقيا وأيرلندا

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 11:19 م
البابا تواضروس يلتقى عددا من كهنة المهجر للاطلاع على خدمة أفريقيا وأيرلندا البابا تواضروس و الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي
كتب مايكل فارس

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة، اليوم الإثنين، الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي، حيث قدم لقداسته تقريرًا عن خدمته فى دول أفريقيا، ناميبيا وبتسوانا ومالاوي. وأيضا استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، الراهب القمص رويس الأنبابيشوي، كاهن كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس بأيرلندا.
 
في سياق متصل، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني أيضا، الراهب القس إيرينئوس البراموسى، بعد أتم رسالة الماجستير الخاصة به فى جامعة أثينا باليونان، في مجال القانون الكنسي، ودار موضوع الرسالة حول القانون الكنسي المبكر، حيث ركزت على القوانين الكنسية للفترة من القرن الخامس إلى القرن الحادي عشر، وحصلت الرسالة على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف.
 
وكان البابا تواضروس الثاني، قد أجرى عدة لقاءات خلال الفترة الماضية، حيث استقبل دكتور سفين أولينج، سفير الدنمارك الجديد بالقاهرة، وتأتي الزيارة بهدف التعارف، بعد تعيينه الشهر الماضى سفيرًا لبلاده بمصر.
 
فى سياق متصل، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي، الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، عرض نيافته على قداسة البابا خلال اللقاء بعض الأمور الخاصة بالدير.
 

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