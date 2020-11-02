اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 نوفمبر 2020 09:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأزهر يدين الهجوم الإرهابى على جامعة “كابول" بأفغانستان

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 08:27 م
الأزهر يدين الهجوم الإرهابى على جامعة “كابول" بأفغانستان انفجار افغانستان
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدان الأزهر الشريف بشدة، الهجوم الإرهابى الذى استهدف جامعة كابول اليوم الاثنين، وأسفر عن مقتل 19 شخصاً على الأقل وإصابة 22 آخرين.

وأكد الأزهر أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تؤكد خسة مرتكبيها وتجردهم من كل معانى الإنسانية، وأن هذه الجماعات تسعى فى الأرض فسادا وتقتل الأبرياء لأغراض دنيئة، ترفضها كل نفس سوية، وتبرأ منها الشرائع والمواثيق والأعراف الدولية.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لأفغانستان، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى - عز وجل - أن يتغمدهم بواسع برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت قد أعلنت وزارة الشؤون الداخلية الأفغانية انتهاء الهجوم الذى استهدف جامعة كابول، إحدى كبرى مؤسسات التعليم العالى فى البلاد، بعد 6 ساعات، بمقتل المسلحين الثلاثة الذين شنوا الهجوم.

ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، اليوم، الاثنين،  عن المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية طارق عريان قوله : إن الهجوم خلف 19 قتيلا و22 مصابا.

وبدأ الهجوم فى حوالى الساعة 11 من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي)، إثر اقتحام 3 مسلحين حرم الجامعة وتوجهوا نحو مركز تدريب بكلية الحقوق الذى كان على ما يبدو هدفهم الرئيسى، وذلك وفقا لمصادر أمنية.

وقال بعض الشهود العيان، إن المسلحين دخلوا القاعات الدراسية، وأطلقوا النيران على الطلاب وأساتذة الجامعة بمركز التدريب فى كلية الحقوق.

وأثار الهجوم إدانات واسعة من قبل قادة أفغان ودبلوماسيين أجانب الذين وصفوه بأنه هجوم مروع وغير إنسانى

ويعد هذا الهجوم هو الثانى الذى يستهدف مؤسسة تعليمية على مدار العشرة أيام الماضية؛ وذلك بعد أن وقع هجوم انتحارى منذ نحو أسبوع بالقرب من مركز تعليمى بالعاصمة كابول، راح ضحيته أكثر من 30 شخصا معظمهم من الطلاب.
 

 


افغانستان

كابول

الازهر الشريف

الارهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تنظيم داعش الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم جامعة كابول

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 07:57 م

المنظمة العالمية لخريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على جامعة كابول

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 06:46 م

مفتى الجمهورية يدين الهجوم الإرهابى داخل جامعة "كابول" بأفغانستان

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 06:40 م

منظمة خريجى الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على جامعة كابول

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 06:15 م

الداخلية الأفغانية تعلن انتهاء هجوم جامعة كابول بمقتل 19وإصابة 22 بكلية الحقوق

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 06:12 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة