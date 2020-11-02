الأزهر يدين الهجوم الإرهابى على جامعة “كابول" بأفغانستان

أدان الأزهر الشريف بشدة، الهجوم الإرهابى الذى استهدف جامعة كابول اليوم الاثنين، وأسفر عن مقتل 19 شخصاً على الأقل وإصابة 22 آخرين.

وأكد الأزهر أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تؤكد خسة مرتكبيها وتجردهم من كل معانى الإنسانية، وأن هذه الجماعات تسعى فى الأرض فسادا وتقتل الأبرياء لأغراض دنيئة، ترفضها كل نفس سوية، وتبرأ منها الشرائع والمواثيق والأعراف الدولية.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لأفغانستان، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى - عز وجل - أن يتغمدهم بواسع برحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وكانت قد أعلنت وزارة الشؤون الداخلية الأفغانية انتهاء الهجوم الذى استهدف جامعة كابول، إحدى كبرى مؤسسات التعليم العالى فى البلاد، بعد 6 ساعات، بمقتل المسلحين الثلاثة الذين شنوا الهجوم.

ونقلت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، اليوم، الاثنين، عن المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية طارق عريان قوله : إن الهجوم خلف 19 قتيلا و22 مصابا.

وبدأ الهجوم فى حوالى الساعة 11 من صباح اليوم (بالتوقيت المحلي)، إثر اقتحام 3 مسلحين حرم الجامعة وتوجهوا نحو مركز تدريب بكلية الحقوق الذى كان على ما يبدو هدفهم الرئيسى، وذلك وفقا لمصادر أمنية.

وقال بعض الشهود العيان، إن المسلحين دخلوا القاعات الدراسية، وأطلقوا النيران على الطلاب وأساتذة الجامعة بمركز التدريب فى كلية الحقوق.

وأثار الهجوم إدانات واسعة من قبل قادة أفغان ودبلوماسيين أجانب الذين وصفوه بأنه هجوم مروع وغير إنسانى.

ويعد هذا الهجوم هو الثانى الذى يستهدف مؤسسة تعليمية على مدار العشرة أيام الماضية؛ وذلك بعد أن وقع هجوم انتحارى منذ نحو أسبوع بالقرب من مركز تعليمى بالعاصمة كابول، راح ضحيته أكثر من 30 شخصا معظمهم من الطلاب.

