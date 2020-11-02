اتحاد الصناعات: إتاحة جميع فرص التعاون بين مصر والعراق لمستثمري البلدين

كتب إسلام سعيد

أكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية علي ضرورة استثمار نتائج أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية والتي انعقدت يوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2020 برئاسة رئيسي وزراء البلدين وحضور عدد كبير من الوزراء المعنيين من الجانبين فضلا عن مشاركة السادة رؤساء الاتحادات القطاعية وحضور لرجال أعمال من الجانبين خلال ملتقي أعمال المصري العراقي .

وأشار المهندس محمد السويدي، في بيان له، إلى أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الصناعات العراقي قد نص في بنوده علي إتاحة كافة الفرص للتعاون الصناعي والاقتصادي وتعظيم الاستفادة منها لصالح أعضاء الاتحادين من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية والقوانين ذات الشأن وتبادل الخبرات والتدريب من خلال تنظيم البعثات وتبادل الزيارات ولقاءات أعضاء الاتحادين وكذا تنظيم وإقامة المعارض ذات الصلة والتعرف علي متطلبات الأسواق ودخول الشركات المصرية مع مثيلاتها العراقية في عمليات التصنيع لزيادة القيمة المضافة للخامات الأولية المتاحة بالعراق .

وأكد أهمية تنمية وإعادة إعمار العراق بما في ذلك إعادة تأهيل المشاريع الصناعية والاستفادة من الخبرات المصرية في تنمية الصناعات الصغيرة والحرفية وتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لعقد اجتماعات دورية بالتناوب لدراسة كافة الموضوعات بشكل تفصيلي.

وأوضح المهندس محمد السويدي إلي أن الصناعة العراقية في حاجة إلي تحالفات مع شركاء وفي مقدمتهم رجال الصناعة المصريين وأن هناك قطاعات واعدة بالعراق وفقاً لخطة الدولة كالطاقة الجديدة والمتجددة و قطاع الصناعات الغذائية والهندسية وقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فضلا عن أهتمام الجانب العراقي في الاستفادة من تجربة مصر في مجال المطور الصناعي وتخطيط المدن الصناعية الحديثة والمجمعات الصناعية .

وأشار إلي أنه تم الاتفاق مع نظيره العراقي المهندس علي صبيح الساعدي علي تشكيل وفد من رجال الصناعة المصرية أعضاء الاتحاد للقاء نظرائهم العراقيين خلال الشهرين القادمين وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للبناء علي ما تم خلال أنعقاد اللجنة العليا المصرية العراقية وبروتوكول التعاون الموقع بين الاتحادين.