اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 نوفمبر 2020 09:59 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

والتعريف بالفرص الاستثمارية..

اتحاد الصناعات: إتاحة جميع فرص التعاون بين مصر والعراق لمستثمري البلدين

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 03:43 م
اتحاد الصناعات: إتاحة جميع فرص التعاون بين مصر والعراق لمستثمري البلدين المهندس محمد زكي السويدي
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية علي ضرورة استثمار نتائج أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية والتي انعقدت يوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2020 برئاسة رئيسي وزراء البلدين وحضور عدد كبير من الوزراء المعنيين من الجانبين فضلا عن مشاركة السادة رؤساء الاتحادات القطاعية وحضور لرجال أعمال من الجانبين خلال ملتقي أعمال المصري العراقي .
 
وأشار المهندس محمد السويدي، في بيان له، إلى أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الصناعات العراقي قد نص في بنوده علي إتاحة كافة الفرص للتعاون الصناعي والاقتصادي وتعظيم الاستفادة منها لصالح أعضاء الاتحادين من خلال التعريف بالفرص الاستثمارية والقوانين ذات الشأن وتبادل الخبرات والتدريب من خلال تنظيم البعثات وتبادل الزيارات ولقاءات أعضاء الاتحادين وكذا تنظيم وإقامة المعارض ذات الصلة والتعرف علي متطلبات الأسواق ودخول الشركات المصرية مع مثيلاتها العراقية في عمليات التصنيع لزيادة القيمة المضافة للخامات الأولية المتاحة بالعراق .
 
 
وأكد أهمية تنمية وإعادة إعمار العراق بما في ذلك إعادة تأهيل المشاريع الصناعية والاستفادة من الخبرات المصرية في تنمية الصناعات الصغيرة والحرفية وتشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لعقد اجتماعات دورية بالتناوب لدراسة كافة الموضوعات بشكل تفصيلي.
 
 
وأوضح المهندس محمد السويدي إلي أن الصناعة العراقية في حاجة إلي تحالفات مع شركاء وفي مقدمتهم رجال الصناعة المصريين وأن هناك قطاعات واعدة بالعراق وفقاً لخطة الدولة كالطاقة الجديدة والمتجددة و قطاع الصناعات الغذائية والهندسية وقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة فضلا عن أهتمام الجانب العراقي في الاستفادة من تجربة مصر في مجال المطور الصناعي وتخطيط المدن الصناعية الحديثة والمجمعات الصناعية .
 
 
وأشار إلي أنه تم الاتفاق مع نظيره العراقي المهندس علي صبيح الساعدي علي تشكيل وفد من رجال الصناعة المصرية أعضاء الاتحاد للقاء نظرائهم العراقيين خلال الشهرين القادمين وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة للبناء علي ما تم خلال أنعقاد اللجنة العليا المصرية العراقية وبروتوكول التعاون الموقع بين الاتحادين.
 
 
 

مصر

العراق

اللجنة المشتركة

اتحاد الصناعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين مصر والعراق.. تشمل مجالات البترول وتبادل الخبرات فى مجال العدل والقضاء واتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتنظيم المعارض.. وبروتوكول تعاون مشترك بين اتحادى الصناعات بالبلدين

السبت، 31 أكتوبر 2020 03:17 م

صندوق تطوير التعليم يوقع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات لتدريب الطلاب

السبت، 31 أكتوبر 2020 10:16 ص

اتحاد الصناعات يركز على التوعية بالفاتورة الإلكترونية للحد من الاقتصاد الموازى

السبت، 31 أكتوبر 2020 12:00 ص

اتحاد الصناعات: الصعيد شهد تنمية مبهرة وسيكون مركزا لمشروعات متعددة الفترة القادمة

الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020 12:48 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة