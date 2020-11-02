أمطار خفيفة.. هيئة الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل طقس الغد

كتب - محمد شرقاوى

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليومين الماضيين شهدا حالة من عدم الاستقرار وتم غلق عددا من الطرق قبل أن تعاد افتتاحها اليوم مجددا. وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن بعض المشاكل تعرض لها مراكب وأتوبيسات سياحية أمس نتيجة السيول التى هطلت على طريق الغردقة رأس غارب .

وتابعت أن فرص الأمطار انتهت على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والأمطار الخفيفة متوقعة غدا على السواحل الشمالية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية، ولن تكون هناك زيادة أخرى في درجات الحرارة.

توقعت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اليوم الإثنين، والتى بدأت أول أمس بأمطار على بعض المناطق بسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، منوهة باستمرار فرص سقوط الأمطار، لكن أقل حدة وغزارة عن أمس.