اليوم السابع
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أستاذ أوبئة: مصر مستعدة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

الإثنين، 02 نوفمبر 2020 09:23 م
أستاذ أوبئة: مصر مستعدة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا فيروس كورونا
إبراهيم سعيد

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قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر كانت مستعدة لاستقبال الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد والآن هناك استعداد لاستقبال الموجة الثانية من الفيروس، ولكننا يجب أن نكون حذرين جدا هذه المرة.
 
وأضاف عنان خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحقيقة المذاع علي قناة اكسترا نيوز مع الإعلامية أية عبد الرحمن، أن المواطنين يجب أن ينتبهوا جيدا لأن فيروس كورونا ليس سهلا وما حدث في أوروبا من ارتفاع في إصابات الفيروس في شهر أكتوبر في ظل الموجة الثانية سيحدث في مصر في شهر نوفمبر.
 
وأوضح عنان، أن أوروبا وصلت إلى زيادة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا 6 مرات والوفيات وصلت الزيادة فيها إلى 30 %، منوها إلى أن اليابان وصلت فيها الإصابات إلي الضعف.
 
وتابع: أن الدولة المصرية قامت بعمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والمواطنين يجب عليهم أن يتبعوا جميع هذه الإجراءات وخصوصا ما يتعلق بالتطهير والتباعد الاجتماعي وارتداء الماسك.

ومن جانب أخر، قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن هناك تزايدا في الإصابات بفيروس كورونا في عدد من الدول، ولابد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى.

وأضاف خلال هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه المذاع على قناة مساء dmc المذاع على قناة dmc، أنه توقع زيادة الإصابات في مصر خلال الفترة القادمة ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وكان بيانات وزارة الصحة والسكان كشفت عن بلوغ نسبة الشفاء في مستشفيات العزل من فيروس كورونا لــ 92.7% بعد تسجيل 99084 حالة تعاف بالجمهورية من الوباء.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن خروج  103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99084 حالات حتى اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة فى بيانها اليومى، أنه تم تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة  11 حالة جديدة.


الدكتور إسلام عنان

فيروس كورونا

الاوبئة

كوفيد 19

برنامج الحقيقة

ايه عبد الرحمن

اكستر نيوز

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