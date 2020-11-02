أخبار البورصة اليوم الإثنين 2-11-2020

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 2-11-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات محلية، وخسر رأس المال السوقي 713 مليون جنيه، ليغلق عند 600.371 مليار جنيه.

إيقاف تداول 40 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 40 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم النصر للملابس والمنسوجات-كابو، المجموعة المصرية العقارية، العربية لاستصلاح الأراضي، العبور للاستثمار العقاري، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المالية والصناعية المصرية، سماد مصر (ايجيفرت)، سيدي كرير للبتروكيماويات، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، ريكاب للاستثمارات المالية، العربية للمحابس، الكابلات الكهربائية المصرية، القاهرة للإسكان والتعمير، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، بي انفستمنتس القابضة، رواد السياحة-رواد، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، مستشفى النزهة الدولي.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العالمية للاستثمار والتنمية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، شركة مستشفى كليوباترا، الحديد والصلب المصرية، العرفة للاستثمارات والاستشارات، دايس للملابس الجاهزة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، أصول للوساطة في الأوراق المالية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العربية للصناعات الهندسية، ليسيكو مصر، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الدولية للمحاصيل الزراعية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، راية القابضة للاستثمارات المالية، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة.

البورصة تخسر 713 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات محلية، وخسر رأس المال السوقي 713 مليون جنيه، ليغلق عند 600.371 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 436.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.9 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.05%، والعرب على 5.54% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.21% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.78%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 29.3 مليون جنيه، 24.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 5.1 مليون جنيه، 443.3 ألف جنيه، 62 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 10429 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 1940 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 12285 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 4005 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 2672 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 1139 نقطة.

وصعدت أسهم 48 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 119 شركة، ولم تتغير مستويات 18 شركة.

البنك المصري لتنمية الصادرات

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، عن حصوله على قرض بقيمة 15 مليون دولار أمريكي من صندوق GGF(Green for growth fund) بهدف تمويل العملاء بالقطاعات المختلفة في مجالات خدمة ترشيد وتوفير استهلاك الطاقة.

برايم القابضة

أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، عن تلقيها خطاباً من شركة صميم المالية للاستثمارات، تقدمت من خلاله بالاستقالة من عضوية مجلس إدارة الشركة لانتفاء الصفة كمساهم بالشركة.

سبيد ميديكال

أعلنت شركة سبيد ميديكال، عن تغطية الاكتتاب لزيادة رأس المال الشركة بإجمالي 751.9 مليون سهم بنسبة 99.921% ويتبقى عدد أسهم 595.4 ألف سهم بنسبة 0.079%، وسوف يتم فتح باب الاكتتاب للمرحلة الثانية بمجرد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة اكتتاب المرحلة الثانية.

أعلنت شركة سبيد ميديكال، في بيان منفصل للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، عن تحقيق إيرادات نشاط بلغت 112.9 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر لعام 2020 مقابل 61.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2019، وحقق صافي ربح الفترة 49.1 مليون جنيه مقابل 16.4 مليون جنيه.

سيدي كرير للبتروكيماويات

أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، عن القوائم المالية (غير المدققة) للفترة من يناير إلى سبتمبر لعام 2020، حيث حققت الشركة إيرادات بلغت 2.4 مليار جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 38.48%، وتحولت الشركة للخسارة بقيمة 75 مليون جنيه مقارنة مع 521 مليون جنيه أرباح بنسبة انخفاض 114.40%.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، المصرية للمنتجعات السياحية، 28.4 ألف سهم، 637.9 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركة الألومنيوم العربية 299.7 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 412.7 ألف سهم.

فيما اشترى مساهم رئيسي الشركة العامة للصوامع والتخزين 500 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الألومنيوم العربية 299.7 ألف سهم.