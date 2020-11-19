9 عادات صحية لتقليل العدوى عند استخدام المرحاض

كتبت هند عادل

يرتبط الصرف الصحي السيئ بنقل الأمراض مثل الكوليرا والإسهال والدوسنتاريا، وعدم غسل اليدين بعد استخدام المرحاض يمكن أن يؤدي إلى انتشار سلالة رئيسية من بكتيريا الإيكولاى، والنظافة الشخصية الجيدة ، بما في ذلك عادات المرحاض الصحية ، هي المفتاح للوقاية من الأمراض والالتهابات التي تنتشر عادة عن طريق الفيروسات والبكتيريا.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS وجد الباحثون أن الإهمال فى نظافة المرحاض قد تكون وراء انتشار بكتيريا الإشريكية القولونية المقاومة للمضادات الحيوية والتي تعيش عادة في الأمعاء، ويمكن أن تسبب التهابات وأعراضًا شديدة مثل الإسهال والجفاف تعزز مرافق الصرف الصحي المناسبة مثل المراحيض والمراحيض الصحة.

وفى اليوم العالمي للمراحيض ، الذي يتم الاحتفال به في 19 نوفمبر من كل عام ، يوضح التقرير طرق النظافة لتقليل العدوى.

يهدف اليوم العالمي للمراحيض إلى زيادة وعي 4.2 مليار شخص يعيشون دون وصول إلى مرافق الصرف الصحي المدارة بأمان يمكن أن يساهم عدم وجود مرافق الصرف الصحي الأساسية مثل المراحيض النظيفة والآمنة في بيئة غير صحية ملوثة بالنفايات البشرية ، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض والظروف ومن ثم ، فإن مرافق الصرف الصحي الملائمة ، وكذلك نظافة المرحاض الجيدة ، يمكن أن تقلل من مخاطر العدوى والأمراض.

10 طرق لمنع العدوى عبر المرحاض



الجلد هو حاجز طبيعي ضد الجراثيم يمكن أن تمر الجراثيم من خلال الجروح المفتوحة أو يمكن أن تدخل الجسم عن طريق اللمس ومن خلال الأدوات الأشياء التي يحتمل أن تحمل العدوى يجب تغطية أي ثقب في الجلد.

اغسلها يدك دائمًا قبل الاستخدام وبعده تأكد من التخلص من جميع الفضلات وعدم تصورها.

كن مهذبًا لجعل المرحاض نظيفًا ليستخدمه الشخص التالي.

استخدم الصابون دائمًا بعد استخدام الحمام يجب غسل يديك لمدة 20 ثانية على الأقل لا تلمس أبدًا أي شيء في المرحاض استخدم مطهرًا جيدًا لليدين ، إن أمكن.إذا لم يتوفر الصابون ، فاستخدم أي مساحيق أو محاليل قابضة لغسل يديك.

اختر الخيارات التي تستخدم لمرة واحدة مثل أجهزة المبولة المحمولة.

إذا كنت تستخدم مرحاضًا غربيًا مشتركًا ، فقم بتنظيف سطح المقعد إما بمناديل مطهرة ماء صابون ، أو تبطينه بالورق ، أو باستخدام بخاخ معقم قبل الجلوس تجنب تناثرها على الجلد.

يمكن أن تحتوي الحنفيات الصحية والصنابير ومقبض الباب في الحمام أيضًا على جراثيم ضارة ومن ثم ، يوصى بالبقاء على علم وتعقيم غسل يديك جيدًا بعد لمسهما.

يجب أن تحافظ دائمًا على الأرض جافة تذكر أن أرضية الحمام المبللة تشكل مخاطر متعددة من زيادة مخاطر السقوط إلى توفير بيئة مثالية لنمو البكتيريا والجراثيم.

بالإضافة إلى ذلك ، اشرب كمية كافية من الماء لإنتاج بول أنقى على الأقل 2.5 إلى 3 لترات من السوائل.

تجنب حبس البول لفترة أطول تناول الكثير من الأطعمة الحامضة مثل التوت البري والتمر الهندي وخل التفاح المخفف لأنها يمكن أن تساعد في موازنة مستويات الحموضة في البول.