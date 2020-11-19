وكالة أمريكية تكشف اقتراب بايدن من كسر رقم قياسى فى الانتخابات الرئاسية

وكالات

تقترب حصيلة الأصوات التي فاز بها الرئيس المنتخب جو بايدن، من رقم قياسي يناهز 80 مليون صوت، بينما تتواصل عملية إعادة فرز الأصوات فى بعض المناطق، وفقا لتقرير أوردته وكالة أسوشيتد برس.

وحقق بايدن بالفعل رقمًا قياسيًا لأكبر عدد من الأصوات لمرشح رئاسي فائز، كما حقق الرئيس دونالد ترامب أيضًا علامة عالية لأكبر عدد من الأصوات لمرشح منافس.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية، أنه مع فرز أكثر من 155 مليون صوت، بلغت نسبة المشاركة 65 في المئة من جميع الناخبين المؤهلين، وهي أعلى نسبة منذ عام 1908، وفقًا لبيانات أسوشيتد برس ومشروع الانتخابات الأميركية.

وقال الباحث في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دوجلاس برينكلي، إنه "رغم الضوضاء التي رافقت هذه الانتخابات، إلا أنه من الواضح أن بايدن فاز بعدد أصوات ملفت".

ويتقدم بايدن حاليًا في المجمع الانتخابي بفارق 290-232.

لكن هذا لا يشمل الناخبين من جورجيا، حيث يجري المسؤولون فرزًا يدويًا.