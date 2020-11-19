اليوم السابع
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الخميس، 19 نوفمبر 2020 01:58 م
خالد صلاح
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وفيات كورونا فى إيران بلغت 43418 بزيادة 476 وفاة فى يوم واحد

الخميس، 19 نوفمبر 2020 01:01 م
وفيات كورونا فى إيران بلغت 43418 بزيادة 476 وفاة فى يوم واحد وفيات كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس إن حصيلة الوفيات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا ارتفعت إلى 43418 إصابة مع تسجيل 476 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن مجموع حالات الإصابة بلغ 815117 في هذا البلد الذي يعتبر الأكثر تضررا بالوباء في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي أنه جرى رصد 13223 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في البلاد، وحثت المواطنين على الالتزام بالبروتوكولات الصحية للحد من انتشار المرض. 

 


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