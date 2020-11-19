وفيات كورونا فى إيران بلغت 43418 بزيادة 476 وفاة فى يوم واحد

رويترز

قالت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس إن حصيلة الوفيات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا ارتفعت إلى 43418 إصابة مع تسجيل 476 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.