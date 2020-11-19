اليوم السابع
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الخميس، 19 نوفمبر 2020 08:19 م
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وفد قطاع شئون الأقاليم بوزارة الصحة يشيد بالخدمة الصحية فى الغربية

الخميس، 19 نوفمبر 2020 08:01 م
وفد قطاع شئون الأقاليم بوزارة الصحة يشيد بالخدمة الصحية فى الغربية الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية
الغربية عادل ضرة

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التقى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، وفد قطاع شئون الأقاليم بوزارة الصحة بقيادة الدكتورة سعاد عبد المجيد لمناقشة خطة تطوير المستشفيات ومدى استعداد المديرية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وأشاد قطاع شئون الأقاليم الصحية بوزارة الصحة، بمستشفيات محافظة الغربية والخدمة الصحية المقدمة بالمستشفيات، وذلك خلال مرور فريق من القطاع على بعض المستشفيات.

وعلى مراحل التطوير والإنشاءات الموجودة في بعض مستشفيات المحافظة كما شددت الدكتورة سعاد عبد المجيد على تلافي بعض السلبيات التي وجدت في بعض المستشفيات والمراكز والوحدات وجارٍ تلافي هذه السلبيات وإصلاحها.


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