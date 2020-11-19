وسائل إعلام يونانية: اعتقال لاجئ سورى ينتمى لداعش

كتب أحمد عرفة

نقلت قناة العربية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن وسائل إعلام يونانية إعلانها اعتقال لاجئ سورى ينتمى لداعش وشارك بأعمال قتل.

وفى وقت سابق قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية اليوم الخميس، إن البلاد ستغلق معبرا حدوديا مع ألبانيا المجاورة وستجري فحوصا سريعة للكشف عن الإصابات بكوفيد-19على جميع القادمين إلى أراضيها عبر حدودها البرية، وذلك مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بالمرض فى شمال البلاد دون انقطاع.

وشهدت اليونان ارتفاعا سريعا فى الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الأخيرة ما أجبرها على فرض إجراءات عزل عام فى جميع أنحاء البلاد، للمرة الثانية هذا العام.