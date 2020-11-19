وزير خارجية اليونان: تركيا صعدت من خطواتها غير القانونية فى المتوسط

كتب أحمد عرفة

قال نيكوس دندياس وزير خارجية اليونان، إن تركيا صعدت من خطواتها غير القانونية فى البحر المتوسط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، موضحًا أن تركيا تجاهلت مقترح الاتحاد الأوروبى لتحسين العلاقات.

وفى وقت سابق، أرسل نيكوس دندياس وزير خارجية اليونان رسائل إلى نظرائه، وزراء خارجية ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، أشار فيها إلى الأعمال الاستفزازية الأخيرة لتركيا، والتى كما يؤكد، تستهدف خلق وسائل عسكرية.

وفي هذا السياق ، أشار وزير الخارجية إلى التدخل ذي الصلة لرئيس الوزراء اليونانى في المجلس الأوروبي الأخير بشأن التزام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، بوقف تصدير المعدات العسكرية إلى دول تستخدم هذه المعدات لاتخاذ إجراءات عدوانية أو زعزعة الاستقرار الإقليمى تمامًا كما تفعل تركيا.

وطالب الوزير اليوناني في رسالته بشكل خاص إلى نظيره الألماني بعدم منح تصاريح لتصدير معدات عسكرية محددة إلى تركيا، مثل الغواصات والفرقاطات والطائرات وترقيات الدروع.