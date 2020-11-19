وزير الدفاع البريطانى: من المرجح أن نحذو حذو أمريكا ونخفض قواتنا بأفغانستان

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن بريطانيا ستحذو على الأرجح حذو الولايات المتحدة في خفض مستوى قواتها في أفغانستان، لكنها ستواصل العمل مع الحكومة هناك ومع واشنطن لحماية أمن البلاد.

وقال والاس لشبكة سكاي نيوز التلفزيونية اليوم الخميس "أتوقع أنه إذا خفضت (الولايات المتحدة قواتها) في مرحلة ما، فسنخفض نحن قواتنا".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية يوم الثلاثاء قد قالت إن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب سيقوم بخفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان من 4500 جندي إلى 2500 بحلول منتصف يناير.