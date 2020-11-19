وزير الدفاع البريطانى: الولايات المتحدة لن تنسحب بشكل كامل من أفغانستان

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لن تنسحب بشكل كامل من أفغانستان، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية متطابقة.، كاشفا عن أن هجمات إلكترونية تتعرض لها بلاده.
وطالب "والاس" الولايات المتحدة لدعم الاتفاق النووي، داعيا إيران للعودة لالتزاماتها.
وكان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي قد أعلن في وقت سابق خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق إلى 2500 جندي في كل دولة منتصف يناير من عام 2021.
وأعلنت حركة طالبان ترحيبها بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بسحب قوات أمريكية من أفغانستان.
وفى وقت سابق بحث القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكى كريستوفر ميللر، هاتفيًا، مع الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني، قرار خفض القوات الأمريكية في البلاد بحلول العام المقبل، إضافة إلى عملية السلام مع حركة طالبان.
وأفاد القصر الرئاسي، وفق لوكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، بأن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي ناقش مع الرئيس الأفغاني عملية السلام وتعزيز العلاقات المتبادلة واستمرار الدعم العسكري الأمريكي الهادف لقوات الأمن والدفاع الأفغانية.
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