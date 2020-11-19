وزير الدفاع البريطانى: الولايات المتحدة لن تنسحب بشكل كامل من أفغانستان

كتب سمير حسنى

قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لن تنسحب بشكل كامل من أفغانستان، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية متطابقة.، كاشفا عن أن هجمات إلكترونية تتعرض لها بلاده.

وطالب "والاس" الولايات المتحدة لدعم الاتفاق النووي، داعيا إيران للعودة لالتزاماتها.

وكان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي قد أعلن في وقت سابق خفض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق إلى 2500 جندي في كل دولة منتصف يناير من عام 2021.