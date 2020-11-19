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وزير الخارجية الأمريكى: سأزور هضبة الجولان

الخميس، 19 نوفمبر 2020 10:27 ص
وزير الخارجية الأمريكى: سأزور هضبة الجولان مايك بومبيو
رويترز

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 قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس إنه سيزور هضبة الجولان المحتلة، في خطوة تمثل خروجا عن سياسات الإدارات الأمريكية.

وقال خلال زيارة للقدس "ستكون لدي فرصة اليوم لزيارة هضبة الجولان. كان أيضا قرار الرئيس ترامب (في 2019) الاعتراف بها جزءا من إسرائيل قرارا ذا أهمية تاريخية يمثل اعترافا بالواقع".

وكان قد قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية ساعدت في تحقيق اتفاقيات السلام الأخيرة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية البحرينى عبد اللطيف الزيانى، ورئيس وزراء إسرائيل بينيامين نتنياهو، أن إيران ستبقى معزولة حتى تقوم بتغيير سلوكها.

 
 

 


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