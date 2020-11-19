اليوم السابع
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الخميس، 19 نوفمبر 2020 05:00 م
خالد صلاح
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نساء كوريا الجنوبية يزاحمن الرجال فى العمل بمهنة الحانوتى

الخميس، 19 نوفمبر 2020 03:42 م
نساء كوريا الجنوبية يزاحمن الرجال فى العمل بمهنة الحانوتى سيدات يتدربن على تحضير الموتى
وكالات

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يتزايد اتجاه النساء في كوريا الجنوبية على التدرب ليصبحن متخصصات فى مهنة تجهيز الموتى للدفن، وهو المجال الذي طالما استُبعدن منه واحتكره الرجال بصورة كبيرة منذ فترة طويلة.
 
ويأتى التحول الملحوظ بدخول النساء في عالم مهنة الحانوتى، وسط التغيرات المستمرة حول أدوار الجنسين وتزايد تفضيل النساء لأن يتم التعامل مع أجسادهن عن طريق قريناتهن.
 
ونقلت صحيفة الرؤية الإماراتية، أن بارك سي جونج (19 عاماً)، وهى في السنة الثانية فى دراسة تحضير الموتى، بحسب نيويورك بوست قالت : "شعرت بعدم الارتياح تجاه لمس زملائي الذكور لجسدي، حتى عندما كنت أرتدي ملابسي بالكامل».
 
وأضافت: «أنا متأكدة من أنني لا أريدهم أن يلمسوني ويغسلوا جسدي العاري حتى لو كنت ميتة، ومصممة على أن أكون واحدة من الأشخاص اللائي يمنحن النساء توديعاً مناسباً».
 
ويحدث هذا التغيير وسط الدعوات المتزايدة لحماية النساء وقمع العنف الجنسي ضدهن، بما في ذلك جرائم الكاميرات الخفية وحوادث الانتقام الإباحية أو ابتزاز النساء عبر شبكات الإنترنت.
 
وقال لي جونغ، أستاذ التحنيط في جامعة إيلوجي في مدينة سيونغنام، إن عدد الطلبة الإناث في فصله في أوائل القرن الحالي كان يمثل نحو ثلث عدد الطلبة الذكور، لكنهن الآن يشكلن نحو 60% في الفصل الدراسي.

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