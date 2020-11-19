اليوم السابع
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ندب الطب الشرعى لتشريح جثة ضحية سفاح الجيزة بالإسكندرية

الخميس، 19 نوفمبر 2020 04:42 م
ندب الطب الشرعى لتشريح جثة ضحية سفاح الجيزة بالإسكندرية سفاح الجيزة
الإسكندرية أسماء على بدر

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أمر المستشار أشرف المغربى، المحامى العام لنيابات المنتزة بالإسكندرية، ندب الطبيب الشرعى لتشريح جثة ضحية سفاح الجيزة، والأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث، وسرعة تكلف الطب الشرعى بأخذ عينة البصمة الوراثية "DNA" من جثة المجنى عليها وأشقائها لمطابقتها. كانت قد استلمت مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، رفات وهيكل عظمى خاص لسيدة ضحية سفاح الجيزة، تم استخراجها من أسفل عقار بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية.
 
وتمت كتابة تقرير الصفة التشريحية وإجراء تحليل البصمة الوراثية للسيدة التى تم استخراجها وإبلاغ النيابة بها. كان قد قام سفاح الجيزة بمعاينة تصويرية للجريمة بمحل سكنه بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية ضمن سلسلة من الجرائم التى ارتكبها بالجيزة والإسكندرية.
 
اصطحبت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة، المتهم قذافى فراج، الشهير بسفاح الجيزة، المتورط فى ارتكاب 4 جرائم قتل، ودفن ضحاياه، وانتحال صفة، وتزوير، ونصب، إلى الإسكندرية، للإرشاد عن جثة الفتاة التى قتلها، ودفن جثتها بمخزن خاص به، بمنطقة العصافرة، إجراء معاينة تصويرية يوضح خلالها كيفية ارتكابه الجريمة.
 
وأعد رجال المباحث بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية كردونا أمنيا بمحيط المخزن الذى شهد الجريمة، وسط إجراءات أمنية مشددة، ومن المنتظر إعادة المتهم إلى قسم شرطة الهرم، عقب الانتهاء من استخراج الجثة، وإجراء المعاينة التصويرية.

 


سفاح الجيزة

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الطب الشرعى

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