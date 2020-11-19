ندب الطب الشرعى لتشريح جثة ضحية سفاح الجيزة بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أمر المستشار أشرف المغربى، المحامى العام لنيابات المنتزة بالإسكندرية، ندب الطبيب الشرعى لتشريح جثة ضحية سفاح الجيزة، والأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث، وسرعة تكلف الطب الشرعى بأخذ عينة البصمة الوراثية "DNA" من جثة المجنى عليها وأشقائها لمطابقتها. كانت قد استلمت مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية، رفات وهيكل عظمى خاص لسيدة ضحية سفاح الجيزة، تم استخراجها من أسفل عقار بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية.

وتمت كتابة تقرير الصفة التشريحية وإجراء تحليل البصمة الوراثية للسيدة التى تم استخراجها وإبلاغ النيابة بها. كان قد قام سفاح الجيزة بمعاينة تصويرية للجريمة بمحل سكنه بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية ضمن سلسلة من الجرائم التى ارتكبها بالجيزة والإسكندرية.