مياه الدقهلية تعلن حالة الطوارئ والغاء الإجازات وعمل ورديات 24 ساعة

كما أكد رئيس مجلس الإدارة على ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات في حالة وجودها، هذا وقد تقرر إلغاء الأجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة، كما تم العمل بنظام الورديات المستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المسئولة.

كما أمر "نصر" بتنفيذ خطة انتشار لجميع معدات الكسح والتسليك والعمال والفنيين بمختلف أنحاء المحافظة؛ حيث يبلغ عدد المعدات المستخدمة حوالي 123 معدة.

وشدد على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات والمعامل على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بجميع المواقع التابعة للشركات، والمتابعة الميدانية لسير العمل. كما أمر برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في الشبكات والمحطات.

وأكد "نصر"، على تنفيذ خطة عكسية تجاه عملية تصريف الأمطار، بداية من أخر مراحل الصرف الصحي وهي محطات المعالجة، والتأكد من ضمان تشغيلها بأقصى طاقة ممكنة، ثم المرور على محطات الرفع، ثم الاطمئنان على سلامة خطوط الانحدار والطرد الرئيسية، وذلك بالتوازي مع فرق متابعة ميدانية انطلقت لحصر كافة النقاط الساخنة، وأماكن تجمع الأمطار، وترتيب الأولويات من حيث الأكثر خطورة إلى الأقل.

وأكد رئيس مجلس الإدارة، أن تجمعات الأمطار لا تؤثر على السيولة المرورية أو حركة الأفراد داخل المحافظة، ويتابع نصر على مدار الساعة مع غرفة طوارئ الشركة آخر المستجدات للتعرف على حالة المناطق، والقطاعات التابعة بمحافظة الدقهلية.