مياه البحر الأحمر تعلن عن وظائف قيادية ..تعرف على الشروط

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر، عن احتياجها لوظائف قيادية بأغلب أدارات الشركة المختلفة، من بينها رئيس قطاع التشغيل والصيانة، وكذلك رئيس قطاع المشروعات، رئيس قطاع التحلية، رئيس قطاع الموارد البشرية، رئيس القطاع المالى والإدارى .

كما طلبت الشركة فى إعلانها رقم 1 لسنة 2020 عن شغل الوظائف القيادية، مديرا عاما للادارة العامة للشئون القانونية، مدير عام الإدارة العامة المكتب الفنى، مدير عاما للإدارة العامة للمراجعة والتفتيش، مدير عام المعامل والتحاليل وجودة المياه، مدير عام الادارة العامة للجودة، مدير عام الإدارة العامة السلامة والصحة المهنية، مدير للإدارة العامة للامن، مديرا للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.

كذلك طلبت الشركة فى إعلان الوظائف مديرا عاما للادارة العامة للتخطيط والمتابعة الفنية، ومديرين عموما لكلا من الادارات الاتية : العامة للخدمات الفنية، والعامة لتنفيذ المشروعات، والادارة العام للبحوث والتطوير، وتحلية المياه بالغردقة، وتحلية المياه بالمنطقة الجنوبية، والموارد البشرية، والتدريب، والشئون الادارية، الشئون المالية والتجارية .

ومن ضمن شروط التقدم للوظائف ان يكون المتقدم يكون مصرى الجنسية ومحمود الجنسية، ومؤهل عالى مناسب للوظيفة طبقا لبطاقة الرصف الوظيفي، وعدد من الشروط المختلفة التى تخص المتقدمين لوظيفة مدير عام موضحه فى اعلان الوظائف .