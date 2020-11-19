اليوم السابع
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خالد صلاح
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موسكو تعلن عودة 114 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم خلال الــ24 ساعة الماضية

الخميس، 19 نوفمبر 2020 12:00 ص
موسكو تعلن عودة 114 لاجئًا سوريًا من لبنان إلى بلدهم خلال الــ24 ساعة الماضية لاجئون _ صورة أرشيفية
موسكو /أ.ش.أ/

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أعلن المركز الروسى لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 114 لاجئًا (منهم 34 امرأة و58 طفلاً) عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضى السورية من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.

وذكر بيان للمركز الروسى، أنه لم يتم تسجيل عودة أى لاجئين إلى سوريا من الأراضى الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودى خلال الساعات الأخيرة.

وأضاف المركز الروسى لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين فى بيانه أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش العربى السورى قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.9 هكتار من الألغام فى مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتى عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 15 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.

 


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