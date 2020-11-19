نيودلهى (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الخميس، مقتل أربعة مسلحين وإصابة اثنين من أفراد الشرطة فى اشتباك مسلح بالشطر الهندى من إقليم كشمير، وذكرت قناة (أنديا تي في) الهندية، أن الاشتباك وقع في ضواحي مدينة جامو، بعدما اطلق مسلحون النار على نقطة تفتيش على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين مدينتي جامو وسرينجار، فيما ردت قوات الأمن بإطلاق النار، واستمر القتال لمدة ثلاث ساعات.