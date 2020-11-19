مقتل طفلة بعد اغتصابها ونزع كبدها لاستخدامه فى "السحر الأسود" بالهند

كتب محمد جمال

أعلنت الشرطة الهندية العثورعلى جثة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، بعد أن تعرضت "لاغتصاب جماعى ونزع كبدها لاستخدامه في السحر الأسود"، في ولاية أوتار براديش شمال البلاد، وقال مفتش الشرطة في منطقة كانبور ناجار الريفية بريجيش سريفاستافا، في بيان: "عثرنا على اثنين من المشتبه بهم من الذين كانوا يعيشون في قرية الضحية، ونعتقد أنهما متورطان في الحادث، لذلك قمنا باعتقالهما"، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف سريفاستافا: أن "المشتبه بهما اعترفا بالجريمة عند استجوابهما، وأفاد أحدهما بأن عمه قد دفع لهم لارتكاب الجريمة، وكانا ثملين قبل ارتكاب الجريمة وحاولا اغتصابها ثم قطعوها وأخذوا كبدها ليعطوه للعم"، وتعتقد الشرطة أن استئصال كبدها مرتبط بـ"طقوس خرافية" قام بها عم أحد المتهمين، الذي لم يتمكن من إنجاب طفل من زوجته.

وذكر مفتش الشرطة أن "أحد المتهمين قال إن العم لم يكن قادرا على إنجاب طفل منذ أن تزوج في عام 199، لذلك اتبعا توجيهات عمه وأخذ بعض المال، ارتكبا هذه الجريمة"، مشيرا إلى أن "الشرطة ألقت القبض على العم وزوجته، اللذين كانا على علم بالجريمة، وما زالا يخضعان للاستجواب".