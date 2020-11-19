مفاجأة.. ترشح إرهابى على قوائم العدالة والتنمية فى الانتخابات البلدية التركية

كتب- هاشم الفخراني

كشفت وثائق حصل عليها موقع «نورديك مونيتور» السويدى عن ترشح عضو فى جماعة تركية متشددة مدعومة من إيران، فى انتخابات رئاسة البلدية لعام 2019 عن حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، الذى يقوده الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

ووفقًا للموقع، فإن دوران أوزدمير، البالغ من العمر، 55 عامًا، هو مجرم أدين بالتورط فى أنشطة فيلق القدس التابع للحرس الثورى الإيرانى فى تركيا، وقضى عقوبة السجن فى الماضى.

على الرغم من أنه لم يفز في الانتخابات الداخلية بين أعضاء حزب العدالة والتنمية لمنطقة سينجان في أنقرة، لا يزال أوزدمير يمارس نفوذه على السياسات الحزبية المحلية بالعاصمة التركية، فى عام 2011 كان أيضًا مرشحًا على بطاقة حزب العدالة والتنمية لمقعد فى البرلمان لكنه لم ينجح.

وعندما تم مراقبة العملاء الإيرانيين في تركيا من قبل السلطات التركية في 2010، أظهرت سجلات المراقبة، التي حصل عليها موقع نورديك مونيتور، لقاء أوزدمير مع مواطن هندى عندما اعتقدت السلطات التركية أنه جزء من مخطط لمساعدة الحرس الثورى الإيرانى فى إدارة عملياته في تركيا والهند، بما فى ذلك المؤامرات الإرهابية، وكشف سجل المراقبة الرسمى الذى قدمته الشرطة، كيف التقى أوزدمير وشريكه التجارى تورغوت سايملر بالرجل الهندي في 16 يوليو 2012 في منطقة شيشلي باسطنبول.

وفي أوائل عام 2000، تم توجيه لائحة اتهام ضد أوزدمير ومحاكمته وإدانته لتورطه بدعم جماعة إرهابية.