معاهد الأزهر بالقليوبية تنمى الصدق لدى الأطفال بـ"جهاز كشف الكذب"

القليوبية إبراهيم سالم

تابعت الدكتورة نيفين شندي مديرة رياض الأطفال بالمنطقه الأزهرية بالقليوبية، تنمية قيمة الصدق في مرحلة رياض الأطفال في المعاهد من خلال زيارتها بإشراف الدكتورمحمد الشحات رئيس الإدارة المركزية والشيخ عبدالمجيد دومة الوكيل الشرعي.

قامت إدارات المعاهد بتنمية وغرس قيمة الصدق لدى الأطفال في رياض الأطفال في المعاهد الأزهرية عن طريق التدريب العملى والنظرى، حيث قام معهد طحلة بشرح مفهوم الصدق لدى الأطفال بتطبيقها عمليا من خلال فكرة جهاز كشف الكذب، وهو عبارة عن جهاز كهربائي يتأثر بإجابة الطفل إذا كانت صادقة يضئ الجهاز بالأخضر وإذا كانت الإجابة غير صادقة ينير بالأحمر.

وفى معهد دملو يتم تنمية قيمة الصدق لدى الأطفال عن طريق المناقشة مع الأطفال في الفرق بين الصدق والكذب وأن نقتدي بالرسول وهو الصادق الأمين وتم بالذهاب إلى المكتبة وقراءة قصة عن الصدق وتعلم الأطفال أن الصدق ينجى صاحبه دائما وقام معهد كفر النخلة من خلال تنمية مهارة الرسم للأطفال ومحاولة إبداع كل طفل على ما يشاهده في الحياة يجسد لنا مشهد عظيم من مشاهد الصدق بين الأطفال وتعريفهم بأهمية كيف تكون صادقا من واقع تجربة حياتية يومية.

وفى معهد بنها النموذجى: يتم عمل موقف تمثيلي عن بائعة اللبن في عهد الخليفة عمر بن الخطاب عن الصدق في المعاملات وايضا الأمانة كما قام معهد قليوب رقم 3 بنشاط تربوي لأطفال الروضة بهدف تدريبهم على التمييز بين الصدق والكذب.

في وقت سابق أكد الدكتور محمد الشحات، رئيس الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، على الاهتمام بالتخزين الجيد لوجبة التغذية التي سيتم تقديمها للطلاب في المعاهد، وأن يتم تقديمها بالشكل الصحيح والاهتمام بالتهوية الجيدة في المخازن المخصصة لها.

ولفت "الشحات" خلال لقاءه بموجهي وأخصائيين التغذية بالمرحلة الإعدادية بمعاهد المنطقة إلى ضرورة التأكيد أول بأول على تاريخ الصلاحية المدونة على الوجبة قبل توزيعها حفاظًا على صحة الطلاب على أن يتم تشكيل لجنة بكل معهد مكونة من شيخ المعهد والاخصائي الاجتماعي وأخصائي التغذية، ويتم توزيع الوجبة للطلاب الحاضرين أثناء اليوم الدراسي حرصًا على سلامة الطلاب.

وفي نهاية اللقاء، استمع "الشحات" إلى بعض المشاكل الموجودة في المعاهد، وقرر حلها فورًا بحضور طارق السباعي، مدير إدارة رعاية الطلاب، وآمال محمد عبدالله، رئيس قسم التغذية.