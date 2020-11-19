مصرع 12شخصا وإصابة 5آخرين فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

لقى 12 شخصا مصرعهم فيما أصيب 5 آخرين، اليوم الخميس، فى حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز أبو قرقاص بالمنيا بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بوصلة طريق بني حسن المؤدية للصحراوي الشرقي بزمام مركز أبو قرقاص، وانتقلت على الفور 7 سيارات إسعاف ورجال البحث الجنائي وتبين مصرع 12 شخصا جراء الحادث وإصابة 5 آخرين.

تم نقل الجثث والمصابين إلي مستشفي المنيا العام وملوي ودير مواس وجراحات اليوم الواحد لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وبينهم مصاب واحد في حالة حرجة.

وقد انتقلت قيادات مديرية أمن المنيا للوقوف علي أسباب الحادث والعمل على تسير الحركة المرورية بالطريق، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق والتصرف.