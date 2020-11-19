مصرع طالب فى حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بقنا

قنا - صابر سعيد

لقي طالب مصرعه متأثرًا بإصابته، اليوم الخميس، في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة أجرة بقرية دراو التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع طالب متأثرًا بإصابته في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة أجرة أثناء عودته من إحدي الدروس الخصوصية بمركز نقادة جنوب محافظة قنا ، وبحسب ما ذكر مصدر طبى ، أن الطالب يدعى " جورج . س، 19 عاما " تم نقله إلي العناية المركز بمستشفي قنا العام لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق .