اليوم السابع
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الخميس، 19 نوفمبر 2020 03:28 م
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مصرع شابين فى حادث تصادم بطريق "العزازى-القرين" بالشرقية

الخميس، 19 نوفمبر 2020 02:05 م
مصرع شابين فى حادث تصادم بطريق "العزازى-القرين" بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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لقى شابين بمحافظة الشرقية مصرعهما فى حادث تصادم وقع بين سيارة ودراجة بخارية بطريق "العزازى- القرين" بدائرة مركز أبوحماد، وبالعرض على نيابة المركز، صرحت برئاسة محمد حماد، مدير النيابة بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم طريق العزازى - القرين دائرة مركز أبوحماد، وانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية، وأسفر الحادث عن وفاة شابين، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 


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حادث تصادم

مستشفى ابوحماد المركزى

طريق العزازى

القرين

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