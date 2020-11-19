مصرع شابين فى حادث تصادم بطريق "العزازى-القرين" بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

لقى شابين بمحافظة الشرقية مصرعهما فى حادث تصادم وقع بين سيارة ودراجة بخارية بطريق "العزازى- القرين" بدائرة مركز أبوحماد، وبالعرض على نيابة المركز، صرحت برئاسة محمد حماد، مدير النيابة بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.