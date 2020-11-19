مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية تستلم رفات إحدى ضحايا سفاح الجيزة

وكان قد قام سفاح الجيزة بمعاينة تصويرية للجريمة بمحل سكنه بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية ضمن سلسلة من الجرائم التى ارتكبها بالجيزة والإسكندرية.

واصطحبت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة، المتهم قذافى فراج، الشهير بسفاح الجيزة، المتورط فى ارتكاب 4 جرائم قتل، ودفن ضحاياه، وانتحال صفة، وتزوير، ونصب، إلى الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، للإرشاد عن جثة الفتاة التى قتلها، ودفن جثتها بمخزن خاص به، بمنطقة العصافرة، إجراء معاينة تصويرية يوضح خلالها كيفية ارتكابه الجريمة.