مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية تستلم رفات إحدى ضحايا سفاح الجيزة

استلمت مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية رفات وهيكل عظمى خاص لسيدة ضحية سفاح الجيزة تم استخراجها من أسفل عقار بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، لكتابة تقرير الصفة التشريحية، وإجراء تحليل البصمه الوراثية للسيدة التى تم استخراجها وإبلاغ النيابة بها.
وكان قد قام سفاح الجيزة بمعاينة تصويرية للجريمة بمحل سكنه بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية ضمن سلسلة من الجرائم التى ارتكبها بالجيزة والإسكندرية.
وأعد رجال المباحث بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية كردونا أمنيا بمحيط المخزن الذى شهد الجريمة، وسط إجراءات أمنية مشددة، ومن المنتظر إعادة المتهم إلى قسم شرطة الهرم، عقب الانتهاء من استخراج الجثة، وإجراء المعاينة التصويرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة