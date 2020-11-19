اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 نوفمبر 2020 03:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية تستلم رفات إحدى ضحايا سفاح الجيزة

الخميس، 19 نوفمبر 2020 02:43 م
مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية تستلم رفات إحدى ضحايا سفاح الجيزة جثة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استلمت مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية رفات وهيكل عظمى خاص لسيدة ضحية سفاح الجيزة تم استخراجها من أسفل عقار بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، لكتابة تقرير الصفة التشريحية، وإجراء تحليل البصمه الوراثية للسيدة التى تم استخراجها وإبلاغ النيابة بها.
 
وكان قد قام سفاح الجيزة بمعاينة تصويرية للجريمة بمحل سكنه بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية ضمن سلسلة من الجرائم التى ارتكبها بالجيزة والإسكندرية.
 
واصطحبت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة، المتهم قذافى فراج، الشهير بسفاح الجيزة، المتورط فى ارتكاب 4 جرائم قتل، ودفن ضحاياه، وانتحال صفة، وتزوير، ونصب، إلى الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، للإرشاد عن جثة الفتاة التى قتلها، ودفن جثتها بمخزن خاص به، بمنطقة العصافرة، إجراء معاينة تصويرية يوضح خلالها كيفية ارتكابه الجريمة.
 
وأعد رجال المباحث بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية كردونا أمنيا بمحيط المخزن الذى شهد الجريمة، وسط إجراءات أمنية مشددة، ومن المنتظر إعادة المتهم إلى قسم شرطة الهرم، عقب الانتهاء من استخراج الجثة، وإجراء المعاينة التصويرية.

 


سفاح الجيزة

ضحية سفاح الجيزة فى الإسكندرية

قذافي سفاح الجيزة

ضحايا سفاح الجيزة

الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لحظة استخراج جثمان الضحية الرابعة لسفاح الجيزة.. في نشرة تليفزيون اليوم السابع

الخميس، 19 نوفمبر 2020 12:54 م

على نهج ريا وسكينة .. سفاح الجيزة اقتبس فكرة التخلص من ضحاياه بمقابر سرية

الخميس، 19 نوفمبر 2020 12:07 م

انفراد.. سكرتيرة سفاح الجيزة تكشف لـ"اليوم السابع" كيف فضحت هويته الحقيقية.. فتحت غرفته السرية وعثرت على كنز أسراره.. الغرفة احتوت على بطاقات شخصية وقسائم زواج مزيفة ومجوهرات مسروقة.. فيديو وصور

الخميس، 19 نوفمبر 2020 10:36 ص

شهود عيان عن معاينة سفاح الجيزة للجريمة بالإسكندرية: أنباء عن العثور على 3 جثث

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 11:16 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة