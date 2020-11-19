مستشفيات جامعة الزقازيق تنجح فى إجراء حالة زراعة كلى وإنقاذ حياة شاب

الشرقية- فتحية الديب

أجرى فريق طبي بمستشفيات جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس ، عملية زراعة كلى لشاب فى العقد الثالث من العمر، بالتعاون مع وحدة زراعة الكلى بمركز الكلى بالمنصورة،

وقال الدكتور" خالد عبد الصمد" أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية بجامعة الزقازيق، إنه سبق وتم إجراء 8 حالات زراعة أعضاء" كلى" وتم التوقف لمدة سبعة سنوات لظروف اقتصادية، واليوم نجح القسم بالتنسيق مع وحدة أمراض الكلى بالجامعة برئاسة الدكتور أمير العقيل، رئيس الوحدة، فى إجراء عملية زراعة كلى وإنقاذ حياة شاب فى العقد الثالث.

وأضاف عبد الصمد ، أنه تم تجهيز الحالة لمدة شهرين من إجراء فحوصات وإشعات، وتقنين الإجراءات الرسمية من قبل المريض والمتبرع، والحصول على الموافقات، تم إجراء العملية بالتنسيق مع فريق من مركز الكلى بالمنصورة، برئاسة الدكتور، بدير على الدين، استاذ ورئيس وحدة زراعة الكلى بمركز الكلى بالمنصورة، و بحضور الدكتور يحيى زكريا، أستاذ الجراحة المتفرغ بكلية الطب، طبقا لبروتوكول التعاون بين كليتي الطب جامعة الزقازيق وطب والمنصورة فى زراعات الأعضاء سواء كبد أو كلى.

وأوضح رئيس قسم المسالك البولية، إن العملية استغرقت 4 ساعات كان لقسم التخدير دور هام، وتم خروج الحالتين بصحة جيدة وبالفعل تبين أن الكلى المزرعة تعمل بحالة جيدة ، وتم تخصيص نوبتجيات لمدة 72 ساعة لمتابعة الحالة ، تحت إشراف ودعم الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عبد السلام عيد، عميد كلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور وليد ندا، مدير عام مستشفيات الجامعة .