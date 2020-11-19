مستشفى الأطفال الجامعى بأسيوط يعلن القضاء على قوائم الانتظار بعد علاج 150 طفلا

أسيوط – فريق المحافظات

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن القضاء على قوائم الانتظار في مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الأطفال الجامعي والذي يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على القيام بدورها في تقديم خدمة طبية وصحية وفق أحدث النظم الطبية فى شتى التخصصات الطبية إلى جانب إجراء أكثر العمليات الجراحية دقة تعقيداَ والعمل على تطويرها بما يساهم في تلبية احتياجات المرضى المترددين من أبنائنا الأطفال، وتحسين الخدمة الصحية لجميع المرضى من مختلف محافظات صعيد مصر.

و أوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ، أن مستشفى الأطفال الجامعي كانت تتراوح قوائم انتظار المرضى أكثر من 150 طفلا في انتظار عمل مناظير قناة هضمية وتشخيصية وعلاجية و التي كان من المقرر الانتهاء منها أخر يناير 2021 وتم القضاء عليها بداية من يوم 10 نوفمبر من الشهر الجاري.

وأشار الدكتور عماد الدالي مدير مستشفى الأطفال الجامعى، إلى أنه تم زيادة أيام العمل الإضافية ابتداء من الأول من أكتوبر السابق وذلك لتكثيف العمل داخل قطاعات المستشفى و زيادة أيام و ساعات عمل غرف العمليات لإجراء اكبر عدد من الحالات يومياَ وذلك بالتعاون و مع الدكتورة نجلاء أبو فدان رئيس وحدة القناة الهضمية والكبد بالمستشفى والدكتور هاني المربع رئيس قسم التخدير،مشيراَ إلى انه بدء العمل في العناية المتوسطة بوحدة القناة الهضمية والكبد بسعة 8 أسرة وقد تم تجهيزها بالكامل بالجهود الذاتية مع توفير ما يلزم من المعدات و الأدوات طبية والتي من شانها ساعدت في سرعة وسيولة العمل والقضاء على قوائم الانتظار.