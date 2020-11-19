مرافق الأقصر تحرر 153 محضر ومخالفة فى حملات على المقاهى والأسواق.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شنت شرطة مرافق الأقصر بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر، حملة مكبرة بمناطق منشأة العمارى ، والحبيل ، و البياضية، و شارع المدينة المنورة ، وموقف ارمنت، وذلك في إطار أستمرار أعمال شرطة المرافق بمحافظة الأقصر لتحقيق الأنضباط بالشوارع والميادين وضبط المخالفين و متابعة اعمال المقاهى ومدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتمت أعمال الحملة بأشراف الرائد بهاء ابو عايد، والنقيب تامر عباس، بالتنسيق مع موظفى الاشغالات بمجلس مدينة الأقصر .

وأسفرت الحملة عن تحرير 153محضر تضمنت 19محضر اشغالات ، 6 محاضر نظافة عامة ، 8 محاضر باعة جائلين ،4 محاضر منشأة بدون تراخيص ، 49 محضر عدم ارتداء كمامة ، 64ازالات ادارية، كما شملت الحملة التفتيش على المقاهى وتم ضبط عدد3 نرجيلة (شيشة) ، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

وجاء ذلك فى ضوء توجيهات كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام يس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بتكثيف جهود المديرية من خلال التعامل مع المخالفات بمختلف أنواعها بحزم وسرعة للقضاء عليها أولاً بأول وردع المخالفين .