مدير منطقة الأقصر الأزهرية يتفقد معهد الأقصر الإبتدائى

الأقصر - أحمد مرعى

تفقد أحمد عبادى أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الخميس، معهد الأقصر الإبتدائى لمتابعة سير العملية التعليمية، وذلك برعاية الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وتابع مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية، خلال جولته التفقدية الفصول الدراسية، ودفاتر تحضير المعلمين، واطمأن إلى توزيع المناهج الدراسية ، وتوزيع جميع الكتب التى وصلت إلى المعهد على التلاميذ ، وقاعات رياض الأطفال الجديدة وتزويدها بالاحتياجيات المطلوبة؛ وخطة الإدارة لتفعيل خدمات التعليم عن بعد بما يحقق الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق أهداف العملية التعليمية ؛ وتم بحث كل ما يخص المعهد.

ورافقه خلال الزيارة فضيلة الشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان مدير التعليم الابتدائي، وفهد محمد الصغير مسئول الدعم الإلكتروني.