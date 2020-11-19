اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 نوفمبر 2020 02:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير منطقة الأقصر الأزهرية يتفقد معهد الأقصر الإبتدائى

الخميس، 19 نوفمبر 2020 01:11 م
مدير منطقة الأقصر الأزهرية يتفقد معهد الأقصر الإبتدائى أحمد عبادى أحمد مدير عام المواد الثقافية
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد أحمد عبادى أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الخميس، معهد الأقصر الإبتدائى لمتابعة سير العملية التعليمية، وذلك برعاية الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وتابع مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية، خلال جولته التفقدية الفصول الدراسية، ودفاتر تحضير المعلمين، واطمأن إلى توزيع المناهج الدراسية ، وتوزيع جميع الكتب التى وصلت إلى المعهد على التلاميذ ، وقاعات رياض الأطفال الجديدة وتزويدها بالاحتياجيات المطلوبة؛ وخطة الإدارة لتفعيل خدمات التعليم عن بعد بما يحقق الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق أهداف العملية التعليمية ؛ وتم بحث كل ما يخص المعهد.

ورافقه خلال الزيارة فضيلة الشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان مدير التعليم الابتدائي، وفهد محمد الصغير مسئول الدعم الإلكتروني.

 

received_745115886084057
 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

منطقة الاقصر الازهرية

معهد الاقصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ملحمة إنشاءات وتجديدات مميزة بمنطقة الأقصر الأزهرية.. رئيس المنطقة يؤكد الانتهاء من تطوير معاهد لخدمة الطلبة.. انضمام مجمع معاهد المحاميد قبلى إلى قائمة المعاهد الحديثة.. وتعاون لتشكيل الاتحادات الطلابية.. صور

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 07:30 م

صور.. مدير منطقة الأقصر الأزهرية يتابع أعمال امتحانات الشفوي لقبول القراءات

الخميس، 12 نوفمبر 2020 01:11 م

بالأسماء.. تعرف على المكتب التنفيذى لإتحاد طالبات منطقة الأقصر الأزهرية

الإثنين، 09 نوفمبر 2020 02:22 م

التشكيل النهائى للمكتب التنفيذى لإتحاد طلاب منطقة الأقصر الأزهرية "بنين"

الأحد، 08 نوفمبر 2020 01:35 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة