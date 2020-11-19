اليوم السابع
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مدير بحوث الدراسات الإفريقية: تيجراى تستطيع استنزاف الجيش الإثيوبى وجرها لحرب طويلة

الخميس، 19 نوفمبر 2020 12:54 ص
مدير بحوث الدراسات الإفريقية: تيجراى تستطيع استنزاف الجيش الإثيوبى وجرها لحرب طويلة تيجراى
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور أيمن شبانة مدير مركز البحوث بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن جماعة تيجراى تستطيع أن تستنزف الجيش الاثيوبي وجره لحرب طويلة المدى، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه التاسعة المذاع على قناة مصر الأولى.

وفى نفس السياق قال الدكتور عباس شراكى أستاذ بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، أن التيجراى قوة عسكرية كبيرة فى إثيوبيا، اللاجئين الذين هربوا من الإقليم أكثر من 35 ألف لاجئ، معقبا: "أبى أحمد بدء فى استخدام الطيران لتدميرها وتحويلها لجحيم"، وذلك خلال مداخلة هاتفية للبرنامج.

ذكر تلفزيون "فانا" التابع للدولة في إثيوبيا، الأربعاء، أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 76 ضابطا الجيش بتهمة الخيانة لصلتهم بقادة إقليم تيجراي المتمرد.

وبدأت القوات الاتحادية هجوما على الحكومة المحلية لتيجراي قبل أسبوعين.

من ناحية أخرى، قالت أربعة مصادر أمنية ودبلوماسية لرويترز، إن جنود حفظ السلام الإثيوبيين بالصومال نزعوا سلاح زملاء لهم من عرق التيجراى يتراوح عددهم بين 200 و300 الأسبوع الماضى مع احتدام الصراع فى الإقليم الواقع بشمال إثيوبيا.

وأوضحت المصادر أنه تم نزع سلاح الجنود بسبب الشكوك فى ولائهم، دون الخوض فى تفاصيل العملية. وأضافت أن من بينهم جنودا موجودين بالصومال فى إطار ترتيبات ثنائية وآخرين ضمن قوات الاتحاد الأفريقي.

ولم ترد الحكومة الإثيوبية ولا متحدث عسكرى أو قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقى على اتصالات ورسائل بطلب التعليق. ونفت مهمة عمل تابعة للحكومة الإثيوبية اليوم الأربعاء استهداف السلطات لأفراد التيجراى بأى شكل من الأشكال.


الجيش الاثيوبي

تيجراى

اثيوبيا

الابراشى

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